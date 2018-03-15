ТОП самых популярных отговорок, чтобы не искать новую работу

Сегодня, 13:27

Не ищите отговорки, ищите возможности, и тогда жизнь непременно одарит вас приятными сюрпризами

Если вам лень, значит, скорее всего, вы просто не нашли свой стимул. Фото: pixabay
Если вам лень, значит, скорее всего, вы просто не нашли свой стимул. Фото: pixabay

Кто хочет – ищет возможности, а кто не хочет – ищет отговорки. Такая же ситуация обстоит и с поиском лучшей работы. При том, что хорошо зарабатывать хотят многие, но далеко не все согласны работать много и упорно, чтобы этого достичь

Work.ua рассказывает о самых распространенных отговорках, которые стоят на пути у смены карьеры и достижения успеха на этом поприще.

1. Меня все равно не возьмут

Действительно, зачем пробовать, если все равно не получится? Именно так рассуждают те, кто боится что-либо менять. Если вы хотите уйти на новую работу, но ищите отговорки, чтобы этого не делать, выбирайте хотя бы те, которые точно нельзя опровергнуть.

2. У меня нет опыта

Причина, если честно, так себе. Потому что опыт не берется сам по себе, его нужно получать. Решили сменить направление деятельности? Начните с малого — устройтесь помощником или стажером, а там, глядишь, и опыта наберетесь, достаточного для работы на более высокой должности.

3. Я не знаю, как написать резюме

Серьезно? В интернете масса советов о том, как составить хорошее резюме. Воспользуйтесь ими, чтобы начать поиски работы вашей мечты.

4. Я боюсь перемен

Да все их боятся! Но именно выход из зоны комфорта открывает перед нами новые горизонты. Страшно что-то изменить? Используйте этот страх для собственной эффективности! Решитесь наконец отправить резюме на понравившуюся вакансию, покажите своему страху, кто тут главный.

5. Родные меня не поддержат

Что ж, в жизни не всегда все складывается гладко. Конечно, с поддержкой можно и горы сдвинуть, но ее отсутствие тоже можно использовать на пользу. Действуйте вопреки всему, сила сопротивления — та еще сила!

6. Хорошей работы нет!

Правда? Тысячи вакансий в интернете, плюс, неужели в вашем окружении нет хотя бы одного знакомого, на работе у которого не хватает персонала? Ищите везде! В газетах, на сайтах, среди знакомых и в соцсетях. Найти работу — задача выполнимая для тех, кто действительно ее ищет.

7. Начинать с самого начала трудно

А с самого конца легко? Путь перемен не всегда легкий, но чем сложнее, тем интереснее, и тем ценнее полученный результат. Первый этап нужно просто пережить, а затем вы и думать забудете о сложностях новичка.

8. Возраст уже не тот

Признайтесь, сколько вам? 30, 40, 50? Не стоит даже спорить, что с возрастом найти новую работу (хорошую новую работу) сложнее, чем сразу после выпуска из института. Но давайте будем честны, эта задача не из разряда невыполнимых. Кстати, американская летчица Маргарет Рингенберг в 72 года облетела мир.

9. Пусть другие гонятся за мечтой, я лучше тихо отсижусь за свою зарплату

Ну, тоже вариант. Вы же не пожалеете об этом на закате карьеры, правда?

10. Да мне просто лень

Значит, скорее всего, вы просто не нашли свой стимул. Не волнуйтесь, это проходит. Особенно тогда, когда все вокруг получают повышение и карьерный рост, а вы все ленитесь. Да и на более высокооплачиваемой работе лениться все-таки веселее.

11. У меня слишком хороший коллектив

Вот это уже что-то поинтереснее. Расставаться с хорошими коллегами сложно. Но если на горизонте появились новые перспективы, стоит поставить на весы приятное общение и возможность личного роста. Никто не запрещает вам поддерживать отношения с бывшими коллегами, но сменив работу, вы сможете познакомиться еще со множеством интересных и хороших людей. Так что эта отговорка тоже не годится.

12. Меня не отпустит начальство

То, что вас ценят на работе, прекрасно. Но ведь мы все знаем, что незаменимых не бывает. Силой никто никого держать не будет. Тем более если вы скажете о своем уходе заблаговременно, а еще лучше — найдете себе замену.

Остается сказать лишь одно: не ищите отговорки, ищите возможности! Тогда жизнь непременно одарит вас приятными сюрпризами.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ученые опровергли эффективность многозадачности. В результате экспериментов ученые пришли к выводу, что многозадачность препятствует эффективности.
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