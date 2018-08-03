ТОП самых распространенных фобий: чего боятся украинцы

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Панически боитесь жары? Тогда у вас термофобия. Или вам становится страшно во время грозы? Это бронтофобия. По статистике, около 70% украинцев имеют фобии. Это сильный страх, который может вызвать болезни сердца и сосудов и даже стать причиной язвы. Можно ли преодолеть такое психическое расстройство?

Султану Юсифзаде было 9 лет, он отдыхал с родителями в родном Баку. Вспоминает, вода в Каспийском море в тот день была мутной, а течение стремительным. Во время купания его отбросило к бую.

"Я ударился вот этой частью, ребром, потерял контроль и меня начало уносить течение. С тех пор у меня осталась фобия мутной воды. Я бы никогда не стал лезть в такую воду", – поделился воспоминаниями Султан.

Фобия родом из детства и у Марии Полос. Девушка панически боится собак. Этот страх психологи называют кинофобия. Ее маленькой покусали на детской площадке две собаки.

"Когда я вижу собаку без привязи, которая идет рядом с хозяином, могу перейти на другую сторону дороги, или попросить придержать собаку", – рассказала девушка.

Одно слово "высота" вызывает у Валентины Агеевой неприятные ощущения. Из-за панического страха девушка не летает на самолете, и даже квартиру арендует на четвертом этаже. Так безопаснее, считает она.

"Когда мне надо подняться на какой-то этаж или где-то высокая площадка, просто ноги трясутся, подкашиваются. Нужно перебороть свой страх, но я не могу", – заявила Валентина.

Среди других распространенных фобий у украинцев – страх смерти, потеря близких, страх войны, публичного выступления, подхватить инфекцию и быть уволенным, говорит психотерапевт Алексей Шевцов. Такие панические атаки перерастают в настоящие болезни.

"У человека повышается давление (начало гипертонической болезни), у человека могут появиться боли в сердце, боли в желудочно-кишечном тракте; может начать чесаться кожа и появиться экзема", – предупредил Алексей Шевцов.

Фобия – это тоже болезнь, которую преодолеть в одиночку очень трудно, говорит психотерапевт. Если вы не можете преодолеть свой страх, попросите о помощи родных или психологов, чтобы не доводить себя до критических состояний.

Напомним, ранее мы писали, как Регина Тодоренко поборола один из своих страхов. Украинской певице Тине Кароль также удалось побороть свою фобию.