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Эксклюзив

"Трактор и поле вылечит всех!": как живут Беларусь, Мексика, Италия и Британия в условиях пандемии

Также узнайте, как жил Китай в условиях строжайших карантинных мер безопасности

Марина Попович
Сегодня, 10:05

Все больше стран закрывают границы и вводят режим карантина в связи со вспышкой эпидемии COVID-19. На данный момент в мире насчитывается более полумиллиона человек инфицированных, а число жертв превысило 24 тысячи. В то же время 122,5 тысяч человек выздоровели.

Сегодня.Lifestyle связались с украинцами, проживающими длительное время в разных уголках планеты. Они рассказали, как в их странах борются с пандемией коронавируса и какие настроения преобладают в обществе. Прочитайте материал до конца и узнайте, почему эти люди не выходят из дома. Некоторые факты вас просто шокируют.

Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19. #StayHome

Часть 2.

Нелли Марущенко, 29 лет. Мексика

  • иллюстратор;
  • в Мексике проживает 1,5 года.

Нелли Марущенко. Мексика
Нелли Марущенко. Мексика
Фото: Сегодня

"Местная кафешка дарит кофе всем работникам медицины"

О карантине у нас объявили 13-го марта, но он распространяется только на школьников и студентов. Все остальные работают в обычном режиме. Общественные места открыты. Некоторые из них закрываются на карантин самостоятельно с призывом #StayHome. Многие делают различные акции в виде бесплатных доставок на дом или, например, местная кафешка дарит кофе всем работникам медицины. В масках видела одного человека, работник Oxxo (сеть местных сетевых продуктовых магазинчиков).

20 апреля местное управление в городе, где я проживаю (Querétaro), объявило о закрытии баров на карантин.

Паники я не наблюдаю. Скупка туалетной бумаги и продовольствий не была замечена. Правил никаких толком и нет. Рекомендации от врачей – мыть руки и не контактировать с другими, что для некоторых работников офисов весьма сложно. В то же время президент с полной серьезностью, обращаясь к народу, заявил, что умрет 15%, и нечего переживать, а ему коронавирус не страшен, ибо у него есть... амулет.

Я работаю из дома. Поэтому для меня образ жизни практически не изменился. Только теперь, пока ребенок на карантине, я сделала расписание на доске. Так проще держать себя и ребенка организованными. Есть время для игр, занятий, бытовых дел и т.д. Стараемся использовать время для изучения чего-то нового. Но и посмотреть мультик, поедая попкорн, тоже иногда полезно.

Несмотря на то, что со стороны государства ничего не предпринимается, люди сами пытаются предпринимать меры. Никто не здоровается за руки. Все, у кого есть возможность, работают из дома. На улицах все больше стараются держать дистанцию. Паника понемногу нарастает. И, конечно, все недовольны действиями правительства.

Не впадать в панику мне помогает моя дочь. Нужно оставаться в трезвом уме, чтобы защитить наших детей. Ну и, конечно, творчество. Я не могу прожить и дня без рисования. Это моя терапия от всех напастей.

Екатерина Алексеева, 24 года. Беларусь

  • работает в сфере туризма;
  • 12 лет живет в Республике Беларусь.

Екатерина Алексеева. Беларусь
Екатерина Алексеева. Беларусь
Фото: Сегодня

"Пустые полки наблюдаются только с этикетками "гречка", "макароны" и "туалетная бумага""

Республика Беларусь является одной из немногих стран, в которой не введен карантин, и более того, открыты все границы для въезда и выезда. Постепенно отменяются концертные программы, различные тусовки, фестивали и мероприятия с возможным большим скоплением людей. Однако продолжают открываться выставки искусств, небольшие форумы... Работают детские сады и школы, каникулы по обычному графику. Министерство здравоохранения не считает необходимым отправлять детей на карантин, так как они скорее всего будут проводить время у бабушек с дедушками, а старшее поколение больше подвержено заражению; а студенты, по мнению Министерства здравоохранения, будут ходить на тусовки и разъедутся по всей стране в свои города, и обучение на дому не будет эффективным.

Все работает в штатном режиме, государственные учреждения лишь усиливают меры для эффективной борьбы со сложившейся кризисной ситуацией, тем самым создавая для сотрудников особый график с увеличением часов работы. Многие частные компании уходят на удаленную работу. Очень маленькое количество магазинов и фирм закрываются или уменьшают график работы по собственному желанию.

Особых правил поведения нет. В рамках культурных мероприятий могут ввести дресс-код и попросить гостей надеть маски. В торговых центрах, магазинах и в учреждениях, где мы работаем, устанавливают антисептики для рук. Призывают к личной гигиене и к самоорганизации. Если человек чувствует недомогание, просят обратиться за помощью к врачам. Если присутствуют симптомы, указывающие на вирус, то врачи посетят человека самостоятельно, особенно, если в последнии две недели заболевший находился в странах, где повышен уровень зараженности. Также помещают на двухнедельный карантин тех, кто вернулся из стран, находящихся в особо сложной ситуации.

Дома в изоляции находится небольшой процент населения. Как правило, эти люди работают из дома, отдыхают, занимаются йогой, готовкой, саморазвитием. Рутина бытовая не успела развиться, так как все работает в привычном режиме, выход из дома не карается законом и штраф не предусмотрен.

В целом, паника не наблюдается. Продукты в магазинах не скупают в неприличном размере. Пустые полки наблюдаются только с этикетками "гречка", "макароны" и "туалетная бумага". В рамках обычной городской жизни в масках ходят немногие, 2-3 человека на вагон метро.

Если паника и возникает, то у тех представителей населения, которые активно общаются с жителями стран, которые находятся на карантине или которые активно следят за новостями во всем мире. Тогда возникает недоумение, почему в нашей стране не предпринимают меры пресечения развития вируса, почему не закрывают границы, почему не переводят всех на удаленную работу, не отменяют спортивные и культурные мероприятия, почему не отправляют на больничный людей, которые плохо себя чувствуют, даже если не заражены вирусом.

Сложно сказать о настроении страны, очень неоднозначно. Определенно есть те, кто ограничили круг своих действий, носят маски, не тусуются и чаще проводят время дома. И те, кто ходят на работу, в бары, общаются с большим количеством людей, живут привычной жизнью. Но все очень внимательны, немного насторожены. Организовываются встречи с обсуждениями о дальнейших действиях и планах, задаются вопросы о том, как пережить экономический кризис, что является, по мнению правительства, одной из самых острых тем.

Вирус, как всеобщее и насущное, находится в зачаточном состоянии, вечерами народ не выходит на балконы своих домов, чтобы похлопать врачам в знак благодарности. Но смотрят новости, чтобы разобрать на "цитаты великих людей" речь президента и его рекомендации: "Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы... Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит!"

Ирина Пыртко. Великобритания, Лондон

  • журналист;
  • 8 лет живет в Лондоне.

Ирина Пыртко. Великобритания
Ирина Пыртко. Великобритания
Фото: Сегодня

"Наблюдая за такими странами, как Италия и Китай, мы понимаем, что двигаемся в том же направлении"

Несмотря на то, что в Британии достаточно много смертей от коронавируса, правительство не спешило вводить официальный карантин, что очень настораживало. С понедельника закрыли все школы, детские сады. Это непривычная ситуация для Англии, все очень взволнованы.

Есть четкие указания оставаться дома: если человек болеет простудой – 7 дней не выходить из дома, если заразился коронавирусом, или же кто-то из членов семьи, – 14 дней нужно находиться на самоизоляции. В целом население придерживаются рекомендаций (где-то 70%), потому что везде стало намного меньше людей, но у всех возникла большая паника касательно продуктов. Магазины переполнены людьми, продуктов практически на полках нет, не успевают их поставлять.

Школа, где учится мой сын, очень нас поддерживает – дали задания на дом, рассказывают, как именно нужно заниматься с детьми, но в то же время оставаться родителями. Я с детьми сделала график, приближенный к школьному – с уроками и переменами – и мы стараемся дома учиться. Конечно же, наводим в доме порядок, так как годами руки не доходили, играем в игры, проводим время больше с семьей, что очень важно.

В целом люди немного напуганы, потому что наблюдая за такими странами, как Италия, Китай, мы понимаем, что двигаемся в том же направлении. Англия отстает от Италии приблизительно на 2-3 недели. Стараемся поддерживать себя юмором: общаемся в соцсетях, пересылаем друг другу мемчики, больше внимания уделяем друзьям, родным, созваниемся в видеочатах. Очень много создано групп для помощи людям, которые не могут самостоятельно выйти в магазин за продуктами. Есть сервисы, где можно купить и поставить им под двери.

Мне помогает не впадать в депрессию музыка, она очень отвлекает. Стараюсь не слушать много новостей, так как это очень нагнетает обстановку, просто обращаю внимание на самое главное. Также к минимуму свела социальные медиа, потому что очень часто подается неправдивая информация, много негатива.

Таня Комарова. Италия, регион Умбрия

  • журналист, писатель, музыкант;
  • 9 лет живет в городе Терни.

Таня Комарова, Италия
Таня Комарова, Италия
Фото: Сегодня

"Разрешается выходить из дома на расстояние не более 200 метров"

В моем регионе карантин в школах начался 2 марта. В Ломбардии, где пик заболеваемости, меры безопасности ввели гораздо раньше, в середине февраля. Люди не имеют права выйти из дома просто так. Только за продуктами или выгулять собаку. А с 22 марта разрешается выходить из дома на расстояние не более, чем 200 метров. Запрещены поездки на велосипеде, пробежки. За это начали штрафовать. У нас уже две недели закрыты большие супермаркеты, работают только небольшие продуктовые магазины. Входить можно только по 4-5 человек, остальные стоят в очереди на улицах, соблюдая дистанцию. Закрываются все фабрики, которые не ургентные. Надеюсь, закроют и большой солеварный завод в моем городе, у них нет возможности нормально соблюдать правила гигиены. Открыты аптеки, хлебные магазины, есть доставка на дом продуктов из супермаркетов. Цена доставки – три евро, если заказываешь меньше, чем 65 евро. У нас в городе закрыты церкви, запрещены службы и похороны.

Мы дома, нет времени скучать. Психологически, конечно, тяжело. Детям задают очень много уроков, ведь ученики должны как-то окончить этот учебный год. Говорили, что дети выйдут в школу 3 апреля, но этого не будет. Ходят слухи, что до конца учебного года будет карантин, поэтому по максимуму нужно заниматься с детьми, чтобы этот учебный год был засчитан. Старшие классы занимаются онлайн с учителями.

Мы очень много рисуем дома, дочка занимается музыкой онлайн. С окна наблюдаем за природой, смотрим на горы. У нас в регионе очень много ящериц, любим наблюдать с детьми за тем, как они греются на солнышке.

Люди тихо переживают. В соцсетях редко у кого встретишь аватарку с черным фоном или свечей. А мы сейчас почти ни с кем не общаемся.

Надеемся и верим в лучшее, но к сожалению, каждый день очень много людей умирает.

Китай, откуда вирус распространился по всей планете и остановил весь мир на паузу, начинает понемногу ослаблять карантинные меры. Что происходит в стране сейчас, и насколько китайцы были социально ответственными – читайте далее.

Екатерина Голубчук, 30 лет. Китай

  • преподаватель в университете;
  • 6 лет живет в городе Чженчжоу, провинция Хэнань

Екатерина Голубчук. Китай
Екатерина Голубчук. Китай
Фото: Сегодня

"Во многих домах двери квартиры опечатывались бумагой, где стояла дата, с которой люди не выходили из помещения"

Официально карантин в нашем регионе начался 26 февраля, более 40 дней сидим дома. Китайские города разбиты на районы, а районы на кварталы. Это несколько комплексов домов, обнесенных забором. В каждом квартале свой ЖЕК и свои правила, которые устанавливались в зависимости от количества людей, проживающих на территории, были ли случаи заболевания коронавирусом и т.д. Я знаю, что во многих домах двери квартиры опечатывалась бумагой, где стояла дата, с которой люди не выходят из помещения. Вся еда доставлялась специальными сотрудниками, как правило, это были работники ЖЕКа. Люди спускали с балконов веревки, еду прикрепляли и поднимали в квартиру. А к людям, у которых квартира не была опечатана, приходили сотрудники ЖЕКа и брали список товаров. Житель мог открыть квартиру только в маске, список должен был быть в полиэтиленовом пакете, обработанный при сотруднике спиртом.

Но не всегда был выбор товаров. У подруги из Уханя 5-месячному ребенку пришлось перейти на другую смесь для кормления, из-за этого у него начались аллергические реакции. Но ничего нельзя было сделать. Врача вызвать было нереально. В Китае вообще нет такой практики. Если возникают проблемы со здоровьем, люди сами едут в больницы. Поэтому у китайцев огромное уважение к машинам скорой помощи: если она едет со включенным сигналом, значит кто-то действительно находится при смерти.

Екатерина Голубчук с сыном. Китай
Екатерина Голубчук с сыном. Китай
Фото: Сегодня

Мы сейчас переехали в соседний город к свекрам. Тут карантинные меры немного слабее. А в Чженчжоу, в пик заболеваемости, разрешалось выходить одному человеку из квартиры, один раз в день на два часа за продуктами, и только в пределах своего квартала.

Моя семья карантина придерживается. Мы сделали карточки здоровья, в которых указано, что обязуемся носить маски, соблюдать правила гигиены и т.д. Здесь очень серьезно власть подошла к мерам безопасности во время карантина. Летали дроны, которые оповещали о необходимости ношения масок, полиция и ЖЕКи старались помогать.

Карточка здоровья в Китае на время карантина
Карточка здоровья в Китае на время карантина
Фото: Сегодня

Я в декрете, и у меня ничего не поменялось. Кто мог работать из дома – работал, кто-то сутками играл на компьютере, а знакомая моей свекрови, например, вышивала. За время карантина вышила картину размером 80*160 см!

Некоторые пожилые люди относились к карантину несерьезно, считая, что их время пришло и, если они заразятся, то так и будет. Кстати, все лечение коронавируса проводится за счет государства. Были случаи, когда люди вообще не выходили из дома и все равно подхватывали коронавирус. У меня есть знакомые, у которых гостил родственник из Уханя. У него обнаружили коронавирус. В больницу забрали всех членов семьи, находившихся вместе с ним. И как оказалось, никто не заразился. Все зависит от иммунитета. Мой личный совет – поддерживайте свой иммунитет!

Поддерживаем друг друга, как можем. В народе ходит шутка, что в октябре страну ждет пик рождаемости. Развлекаемся, одним словом.

Сейчас уже у нас открыли парки, но на входе стоит палатка, где всем меряют температуру.

Читайте также интервью с инфекционистом Вадимом Аристовым: "Не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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