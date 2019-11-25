Три черты характера, из-за которых вы останетесь одни
Научитесь контролировать свои слова и действия
Многие люди бояться одиночества и просто не могут жить без людей. Есть и те, кто любит проводить время наедине с собой. Но иметь друзей хотят все. Чтобы они у вас были, важно знать, чего делать не стоит и от каких черт характера необходимо избавиться, чтобы не остаться одним.
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Вашему вниманию три плохие черты характера, которые отталкивают от нас окружающих.
1. Самодовольство
Хорошо быть уверенным в себе человеком, важно знать все свои сильные стороны и использовать их. Но очень негативное воздействие производит на человека самодовольство своего собеседника. Ведь никому не интересно слушать постоянные истории о великих достижениях и о человеке, который только и делает, что пытается возвысить себя.
Если вы замечаете за собой подобное, необходимо срочно это менять. Позвольте своим близким чаще и больше говорить о своих победах и достижениях. Иногда очень полезно "уйти в день" на какое-то время.
Перестаньте думать только о себе, обращайте внимание и на близких людей. Помогайте и заботьтесь о них, это правда важно, если вы хотите остаться с ними в хороших отношениях. И это не значит, что нужно перестать думать и заботиться о себе, просто необходимо хоть не надолго смещать акцент с себя на близких вам людей.
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2. Эгоистичность
Сейчас много говорят о том, что важно любить себя. Но зачастую люди воспринимают это как призыв быть эгоистом и это неправильно. Если вы способны бескорыстно помочь человеку, проявляете искренний интерес к собеседнику и готовы выслушать, то это существенно повысит ваши шансы обрести близкого по духу человека.
3. Привычка жаловаться
Никому не интересно слушать постоянные жалобы и нытье. Так же как и истории с вашим ошеломляющим успехом, так и с нытьем нужно заканчивать. В жизни каждого человека случаются тяжелые моменты, но важно уметь их фильтровать и правильно преподносить, не переходя в жалобы и нытье. Вместо того, чтобы постоянно жаловаться, постарайтесь сфокусироваться на поиске решения проблемы.
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