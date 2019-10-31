Три эффективных шага, чтобы избавиться от негативных эмоций

Важно понимать, что проявлять свои эмоции – это нормально

Научитесь проживать свои эмоции Фото: Pexels

Стрессы, плохое самочувствие, непредвиденные ситуации, много работы и мало отдыха могут сказаться не только на вашем самочувствии, но и на эмоциях. Если ваши мысли заполонили негативные эмоции, нужно от них избавляться.

Какие негативные эмоции возникают у украинцев и как их остановить – смотрите видео:

Вашему вниманию три эффективных шага, чтобы избавиться от негативных эмоций

1. Идентифицируйте эмоцию

Это значит, что вам нужно определить эту эмоцию в теле как ощущение (ком в горле) и назвать – обида, страх или гнев. Если человек не может этого сделать, может развиться алекситимия — эмоциональный разрыв, когда человек не может обозначить свои эмоции и пытается при этом выдавать их за нормальные. Если это происходит регулярно, то может привести к психосоматическим заболеваниям.

Чтобы научится идентифицировать свои эмоции, важно в момент, когда вы ее переживаете, слушать свои ощущения в теле: живот, грудь, горло, плечи. Определите самые сильные ощущения: горячо/холодно, тяжело/легко, пространство/сжато. При этом также нужно будет подобрать название этим эмоциям – к примеру, тоска, печаль, страх, отчаяние.

2. Проживите эти эмоции

Это необходимо сделать, если вы хотите избавиться от негатива в своей голове. Потому что маскирование негативных эмоций или уход от них вам не поможет. В итоге это может проявиться потом в виде невроза, алкоголизма или другими негативными последствиями. На стадии проживания эмоций нужно вслух сказать то, что вы чувствуете, после чего проявить эту эмоцию так, как вам это необходимо – поплачьте, покричите, разбейте тарелку или побейте подушку.

Важно понимать, что эмоции нужны нам для того, чтобы показывать другим людям наше состояние и проявлять эмоции — нормально. Найдите свой способ для выхода негативных эмоций – спорт, творчество.

3. Примите свои эмоции

За то, что вы проживаете негативные эмоции, нельзя заниматься самобичеванием и наказывать себя. На этом этапе важно понимать, что эмоции, которые вы проявили – это нормально. И, наверняка, после их проявления, вам стало легче. Это здорово поможет вам избавиться от постоянных истерик и самобичевания.

Тем временем мы выяснили, как стать женщиной мечты любого мужчины: всего четыре пункта.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.