Три правила счастья женщины от психолога Михаила Лабковского

Если вы не будете любить сами себя, то вас ничего не сделает счастливой

Любите себя. Фото: pixabay

Психолог Михаил Лабковский рассказал о трех правилах счастья женщины. Их он написал в Instagram.

3 правила счастья женщины от психолога:

— Быть красивой, богатой и знаменитой – это прекрасно. Но это не гарантия счастья. У счастья вообще никаких готовых сценариев нет.

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— Любовь бывает только безусловной. Красотой могут восхищаться, таланты уважать, женственность ценить. Но любят только "за" просто так.

"Даже если этой красоты, талантов и женственности нет, а в довесок, зато есть дурной характер или еще что-нибудь "неидеальное"", – пояснил Михаил.

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— И даже если вас будут любить, то вас это точно не сделает счастливыми, если вы не будете любить сами себя. Такой, какая вы есть. И тут вообще без вариантов.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, как женщине полюбить себя: три простых совета. Чтобы вас полюбил кто-то, важно научиться самому себя любить. Это скажет любой психолог. Особенно важно это для женщин, которые в современном обществе постоянно кому-то что-то должна.

Во-первых, запомните, что вы никому и ничего не должны. А во-вторых, вам просто необходимо научиться жить для себя.