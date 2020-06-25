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Три самых сексуальных знака зодиака

Сегодня, 07:18

Астрологи назвали самых привлекательных представителей

Привлекательность человека состоит из многих деталей – внешность, харизма, чувство юмора – у каждого свои критерии. Но стоит включить в этот перечень еще и знак зодиака человека, ведь это тоже имеет большое влияние, заверяют астрологи и называют три самых сексуальных знака зодиака.

Рак (22 июня – 22 июля)

Хорошее чувство юмора и обаятельность делают Раков очень привлекательными и сексуальными. Кроме того, они знают толк в романтике и любви, поэтому являются хорошими любовниками. Желание радовать своего партнера делает Рака еще более сексуальным и желанным.

Лев (23 июля – 23 августа)

Он считается очень сексуальным знаком зодиака, который обладает невероятной харизмой. Представители этого знака зодиака принципиальны и довольно оптимистичны, они знают, как веселиться, заводить новые знакомства, и пользуются этим сполна. Их любят, боготворят и желают еще и за то, что они очень заботливы – многие именно это находят в них сексуальным.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Его смело называют самым сексуальным знаком зодиака из-за его способности просто притягивать к себе других людей. Скорпионы часто пользуются этой своей способностью для того, чтобы получить то, чего они хотят. Большое количество внимания дает им уверенность в себе и своей сексуальности. Но Скорпионы не пустышки и считаются одними из самых надежных знаков зодиака.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, какие самые непослушные дети по знакам зодиака.

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Источник: Сегодня
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