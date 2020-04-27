Три шага, чтобы улучшить эмоциональный интеллект

В процессе его развития стоит уделять больше времени определению своих чувств чем обычно

Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать эмоции в себе и других и реагировать на них разумно, социально приемлемым способом. Из чего состоит эмоциональный интеллект и как его можно улучшить, знает психолог Ольга Мирошникова.

Четырьмя основными компонентами эмоционального интеллекта являются самосознание, саморегуляция, социальная осведомленность и социальные навыки.

Самосознание – это способность определять и понимать ваши собственные эмоции и влияние, которое мы оказываем на других.

Саморегуляция заключается в способности управлять своими эмоциями и поведением. Как только мы осознаем свои эмоции, мы можем начать управлять ими и держать под контролем разрушительные эмоции и импульсы.

Социальная осведомленность – это наша способность понимать эмоции других людей, и ключевым компонентом этого является сочувствие.

Социальные навыки – это навыки, которые включают влияние, управление конфликтами, командную работу и успешное взаимодействие.

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Главные признаки эмоционального интеллекта

Люди с низким показателем:

Часто чувствуют, что его неправильно поняли.

Легко расстраиваются.

Легко поддаются эмоциям.

Люди с высоким показателем:

Понимают связь между своими эмоциями и поведением.

Сохраняют спокойствие во время стрессовых ситуаций.

Умеют общаться с тактом и дипломатией.

Три шага, чтобы улучшить эмоциональный интеллект

1. Определите свои эмоции и назовите их

Какие эмоции вы сейчас чувствуете? Можете назвать их? Какие эмоции обычно возникают в стрессовой ситуации? Как бы вы хотели реагировать в этих ситуациях? Можете ли вы остановиться, чтобы сделать паузу и пересмотреть свой ответ?

В процессе развития своего эмоционального интеллекта стоит уделять больше времени определению своих чувств чем обычно.

2. Просите обратную связь

Спросите своих близких или сотрудников о том, как вы реагируете на сложные ситуации?

Возможно, эту информацию не всегда приятно слышать, но часто это именно то, что нужно, чтобы начать исправлять свои ошибки.

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

3. Читайте литературу

Изучение персонажей, их мыслей, мотивов и действий со стороны помогает развить социальную осведомленность. Стоит задуматься, что чувствует тот или иной персонаж, какие эмоции испытывает? Почему поступил именно так в данной ситуации? А как бы поступили вы?

Эти простые способы помогут вам лучше понимать себя и других людей и более комфортно чувствовать себя в обществе.

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