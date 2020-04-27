Три шага, чтобы улучшить эмоциональный интеллект
В процессе его развития стоит уделять больше времени определению своих чувств чем обычно
Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать эмоции в себе и других и реагировать на них разумно, социально приемлемым способом. Из чего состоит эмоциональный интеллект и как его можно улучшить, знает психолог Ольга Мирошникова.
Четырьмя основными компонентами эмоционального интеллекта являются самосознание, саморегуляция, социальная осведомленность и социальные навыки.
Самосознание – это способность определять и понимать ваши собственные эмоции и влияние, которое мы оказываем на других.
Саморегуляция заключается в способности управлять своими эмоциями и поведением. Как только мы осознаем свои эмоции, мы можем начать управлять ими и держать под контролем разрушительные эмоции и импульсы.
Социальная осведомленность – это наша способность понимать эмоции других людей, и ключевым компонентом этого является сочувствие.
Социальные навыки – это навыки, которые включают влияние, управление конфликтами, командную работу и успешное взаимодействие.
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Люди с низким показателем:
- Часто чувствуют, что его неправильно поняли.
- Легко расстраиваются.
- Легко поддаются эмоциям.
Люди с высоким показателем:
- Понимают связь между своими эмоциями и поведением.
- Сохраняют спокойствие во время стрессовых ситуаций.
- Умеют общаться с тактом и дипломатией.
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1. Определите свои эмоции и назовите их
Какие эмоции вы сейчас чувствуете? Можете назвать их? Какие эмоции обычно возникают в стрессовой ситуации? Как бы вы хотели реагировать в этих ситуациях? Можете ли вы остановиться, чтобы сделать паузу и пересмотреть свой ответ?
В процессе развития своего эмоционального интеллекта стоит уделять больше времени определению своих чувств чем обычно.
2. Просите обратную связь
Спросите своих близких или сотрудников о том, как вы реагируете на сложные ситуации?
Возможно, эту информацию не всегда приятно слышать, но часто это именно то, что нужно, чтобы начать исправлять свои ошибки.
3. Читайте литературу
Изучение персонажей, их мыслей, мотивов и действий со стороны помогает развить социальную осведомленность. Стоит задуматься, что чувствует тот или иной персонаж, какие эмоции испытывает? Почему поступил именно так в данной ситуации? А как бы поступили вы?
Эти простые способы помогут вам лучше понимать себя и других людей и более комфортно чувствовать себя в обществе.
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