Три способа превратить негативные мысли в позитивные

Помните, что опустевшее пространство быстро заполняется чем-то другим

Не переживайте о потерях материальных вещей. Фото: pixabay

Настроиться на позитивный лад иногда бывает довольно сложно. Но, возможно, если научиться превращать негативные мысли в позитивные.

Вашему вниманию три способа, как это можно применить в жизни.

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1. Итак, вас не взяли на работу, о которой вы мечтали

Ну и славно! Все равно босс там выглядел как фанатик контроля и микроменеджмента. Не зацикливайтесь на том, что вы могли (должны) бы сделать или сказать по-другому на собеседовании. Если вы не получили работу, это не ваша работа. Теперь подумайте на мгновение, а если бы вы ее получили? Неудачное месторасположение офиса. Нет варианта работать удаленно в случае необходимости. Потенциальный рабочий коллектив – это змеиный террариум. Нет возможностей для карьерного роста. Да вам повезло, что вы туда не попали!

2. Ваш партнер оказался нарциссом или просто токсичным человеком

Такое случалось даже с лучшими из нас. Зачем вам тратить на него свое время? Действительно ли это то, что вы заслуживаете? Он ведет себя отвратительно по отношению к вам, причиняя вам дискомфорт и душевные муки. Усилием воли заставьте себя обратить внимание на то, что вам в нем не нравится. Он слишком эгоистичен и зациклен на себе. Он не умеет и не хочет открыто общаться. Ваши свидания проходят только на его условиях. Акцент на нежелательных качествах этого человека переведет вас в режим "освобождения" от него и вернет вам более спокойное и ясное состояние мыслей. Кстати, когда вы мысленно от него оторветесь, он обязательно объявится и станет бомбить вас сообщениями и атаковать звонками. Однако помните: отказ от кислого винограда приведет вас к лозе со сладким и сочным виноградом. Классика жанра!

3. Вы потеряли пальто…

Представьте себе, что вы его где-то забыли, и теперь оно безвозвратно утеряно. Почему люди ужасно страдают, когда они теряют что-то материальное. Неужели это жизненно важно в долгосрочной перспективе? Не плачьте над вещами, которые не будут плакать над вами. Подумайте об этом так: в вашем пальто была дырка, и вам наверняка уже давно нужно новое пальто. Это просто пальто! Воспринимайте любые потери как положительные. Если вы недавно разорвали дружбу со старым приятелем родом из детства, вместо того, чтобы испытывать чувство тоски и печали, подумайте о том, насколько легче и счастливее вы стали без этого друга в своей жизни. Последние годы он был для вас источником сплошного негатива, поскольку беспрестанно жаловался на все, что его окружает, и злословил о ваших общих знакомых.

Природа не терпит пустоты. Это универсальный закон. Это означает, что опустевшее пространство быстро заполняется чем-то другим.

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