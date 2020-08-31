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Три убеждения, которые мешают женщинам быть счастливыми и любимыми

Сегодня, 09:16

Психолог подчеркнула, что любые начинания должны исходить от любви к себе

Увидеть успешную и красивую женщину, которая при этом не чувствует себя счастливой и одинокой, можно довольно часто. В одном известном фильме мужчина сказал женщине: "У вас взгляд незамужней женщины". Можно ли определить статус женщины по ее взгляду, знает психолог Наталия Ломоносова. На своей странице в Facebook она пояснила, какие установки мешают женщинам быть счастливыми и любимыми.

По ее словам, определить по взгляду статус женщины невозможно. Здесь скорее вопрос не во взгляде, а в энергии, которую излучает и транслирует женщина. Психолог привела пример: независимость, самодостаточность, свобода, достоинство, конкурентность, рациональность, решительность, инициативность и самоуверенность часто присущи женщинам.

Что мешает женщинам быть счастливыми
Что мешает женщинам быть счастливыми
Фото: Pexels

"И где-то между этой энергией вы забываете транслировать беззащитность, нежность, заботу и любовь, что есть фундаментом для каждой женщины", – говорит эксперт.

Психолог назвала три убеждения, которые мешают женщинам проявить свои лучшие качества и открыться с другой стороны для противоположно пола.

1. Убеждения

Например: "Нормальных мужчин уже давно разобрали". Слышали такую фразу от подруг? Это и есть убеждение, которое может сидеть внутри вас и замыливать глаза, чтобы скрыть того самого мужчину.

Наталия поясняет, что таких убеждений очень много и большинство из них скрыты в вашем детстве, вернитесь в прошлое и вспомните, что еще там есть, советует психолог.

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2. Идеальный мужчина

А разве есть идеальные женщины? Нет, не существует идеальных женщин, не существует идеальных мужчин, не существует идеальных людей. Тогда зачем вы ищете свой идеал, если его нет. Гораздо интереснее каждый день узнавать человека и учиться у него каждый день чему-то новому, говорит Ломоносова.

3. Близкие отношения

Многие просто не хотят открыть свои слабые стороны партнеру, ведь зная их слабости, он может ими воспользоваться и не во благо, а в корыстных целях. Думая об этом, девушки и становятся уязвимы.

"Не нужно порождать страхи, а нужно двигаться вперед, верить в себя и главное любить себя. Самое главное – это любовь к себе", – подытожила психолог.

Что делает украинцев счастливыми – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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