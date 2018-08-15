Три важные вещи при поиске работы, которые сложно проконтролировать

Убедитесь, что вы по максимуму используете все ресурсы для поиска работы мечты

Приложите все усилия для поиска любимой работы. Фото: pixabay

Найти хорошую работу не так легко, как может показаться, но, конечно же, реально. Кроме того, есть вещи, которые не зависят от нас и нашего желания.

Work.ua рассказывает о внешних факторах, которые могут помешать заполучить вам крутую должность, и о том, что с этим делать.

Вы не можете влиять на список вакансий

Иногда идеальная вакансия попадается сразу, и работа мечты находится без особых усилий, но бывает и такое, что ничего интересного и подходящего для вас не появляется неделями. Это полностью дело случая.

Но можете приложить усилия

Убедитесь, что вы по максимуму используете ресурсы: обновили резюме, уделили достаточное время поиску, подписались на рассылку вакансий, задействовали соцсети, рассказали о том, что вы в поиске всем друзьям и знакомым.

Вы не можете контролировать рынок труда

На него влияет огромное количество факторов, экономика, у него свои тренды. Если ваша специальность не достаточно востребована, вполне может быть так, что предложений будет очень мало или не будет вовсе.

Зато можете вовремя на него реагировать

Если интересные вакансии по вашей специальности никак не попадаются, обратите внимание на предложения работы в близких сферах или адаптируйте навыки под потребности рынка.

Пообщайтесь с теми, кто работает в отрасли, которая вам интересна, пусть они подскажут, какие специалисты сейчас наиболее востребованы. Чем можно выделится среди других кандидатов.

Вы не можете контролировать опыт других кандидатов

У другого кандидата могут быть схожие с вашими навыки, но на пять лет больше опыта работы или знание двух иностранных языков. В этом случае вы ничего не можете сделать.

Но можете хорошо подготовиться

Чтобы на собеседовании ваш рассказ о навыках и опыте зацепил рекрутера, он должен быть подкреплен примерами проектов и работ. Поэтому потренируйте рассказ о себе заранее: попросите друга выслушать вас или запишите свою презентацию на диктофон, а затем проверьте сами себя. Впечатлены? Что-то забыли? Пробуйте еще раз.

И пусть взять под контроль абсолютно все не получится, вы приложите максимум усилий для улучшения своей карьеры. "Контролируйте свою судьбу или это сделает кто-то другой", — говорил генеральный директор General Electric.

Тем временем ученые выяснили, что из-за эволюции и гендерного неравенства мужчины ориентируются в пространстве лучше женщин. На когнитивные способности человека непременно влияет культура, в которой он живет.