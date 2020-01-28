Три знака зодиака, которые сегодня встретят любовь всей своей жизни

Астрологический прогноз на сегодня, 28 января 2020 года

Гороскоп на сегодня Фото: stocksnap.io

Сегодня, 28 января 2020 года, Луна находится в фазе "растущая Луна". Это пятый лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Рыбы. В этот день сложно будет сконцентрироваться на делах, поэтому лучше потратьте это время на отдых. Отправляйтесь в путешествие, займитесь творчеством. Обратите внимание на пищу, которую употребляете – не переедайте.

Как правильно знакомиться в метро – смотрите видео:

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Астрологи назвали три знака зодиака, которые сегодня встретят любовь всей своей жизни.

Гороскоп на сегодня: Лев

У вас начался удачный период для развития отношений, когда можно и нужно говорить о своих чувствах любимому человеку. К слову, романтическое настроение и различные приключения подобного характера будут происходить с вами на протяжении месяца. Одиноким представителям этого знака зодиака за это время удастся встретить своего человека. Старайтесь не терять голову.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Сейчас как никогда ранее вам хочется флиртовать, кокетничать и ходить на романтические свидания. Это все хорошо, главное – определиться с партнером, ведь ваша неопределенность и одновременные встречи с несколькими потенциальными партнерами рано или поздно раскроется и тогда вы можете потерять их всех. Определитесь и предавайтесь чувствам без зазрения совести.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Сегодня вам очень захочется любви и ласки и вы все это получите. Ведь, во-первых, вам нельзя отказывать, а во-вторых, к вам будет манить магнитом. Попробуйте расслабиться и получать удовольствие от внимания, обожания, восхищения и от жизни в целом.

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