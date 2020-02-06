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Три знака зодиака, которые будут сегодня главными счастливчиками

Астрологический прогноз на сегодня, 6 февраля 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:34
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Сегодня, 06 февраля 2020 года, Луна находится в фазе "растущая Луна". Это 13 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Рак. Это время неспешной стабильности, который идеально подходит для дел, связанных с антиквариатом и юриспруденцией. Будьте осторожны с кредитами и деньгами. День с повышенной эмоциональной чувствительностью, поэтому нужно внимательно относиться к близким людям.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Астрологи назвали три знака зодиака, которые будут сегодня главными счастливчиками.

Гороскоп на сегодня: Овны

У вас будет много мотивации, которая будет двигать вас к успеху. Вы получите правильный вектор и настоящее призвание, которые приведут вас к исполнению желаний. С каждым днем ваше благосостояние будет увеличиваться.

Гороскоп на сегодня: Лев

Сегодня вы получите уникальный шанс изменить свою жизнь к лучшему. Вы сможете поменять свое место работы и устремиться вверх по карьерной лестнице. А за этим последует и финансовое вознаграждение.

Гороскоп на сегодня: Козерог

У вас сегодня здорово пойдут дела вверх и вас будет ждать профессиональный успех. Большая вероятность встретить также человека, который изменит всю вашу жизнь.

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Источник: Сегодня
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