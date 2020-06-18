Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Три знака зодиака, которые ощутят влияние ретроградного Меркурия больше всего

Сегодня, 07:24

Астрологический прогноз на сегодня, 18 июня 2020 года

Сегодня, 18 июня 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 27-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Телец. Любая работа в этот день будет даваться легко. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых неразрешенных проблем.

Вместе с тем сегодня Меркурий станет ретроградным, а значит, не все запланированные на сегодня дела могут пойти по плану.

Читайте также:
Ретроградный Меркурий 18 июня: чего ждать и какое влияние окажет на человека

Астрологи назвали три знака зодиака, которые ощутят влияние ретроградного Меркурия больше всего.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Вам следует тщательно пересмотреть свои взгляды на жизнь и внимательней отнестись к своим ценностям —материальным и моральным. Тщательно проверьте свои финансовые отчеты и любые другие инвестиции, которые вы будете совершать, чтобы избежать больших расходов.

Гороскоп на сегодня: Весы

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Вы станете особенно уязвимыми в рабочих делах из-за ретроградного Меркурия. Обязательно анализируйте и перепроверяйте все, что будете делать – заключать договоры, разговаривать с начальством, уточнять что-то у клиентов. Вы начнете замечать изменения, которые необходимо внести в работу, после чего она может повернуть в неожиданное русло.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Ретроградный Меркурий повлияет на личную жизнь Козерогов. Поэтому стоит особое внимание уделить своим чувствам, любимому человеку и вашим отношениям. Вы можете заметить трещинки или сомнительные моменты в ваших отношениях, что и правда может их изменить. Если что-то волнует – обсудите это с партнером. Только спокойно и уравновешенно.

Все, что важно знать о гороскопе на 2020 год – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 14-20 июня: все знаки зодиака Ретроградный Меркурий 18 июня: чего ждать и какое влияние окажет на человека Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Простий рецепт торта
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Таисия Повалий сделала пластику носа и коррекцию лица - фото
Таисия Повалий сделала пластику носа и коррекцию лица - фото
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом

Популярные статьи

Вчера, 11:30Events

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

Вчера, 10:28Fun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

16 июняСтиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

16 июняСтиль

С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото

16 июняWellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

16 июняEvents

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

16 июняFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

16 июняTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

16 июняFun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

16 июняFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

15 июняСтиль

Яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона

15 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

15 июняTravel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

15 июняTravel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

15 июняШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

15 июняFun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

Новости партнеров

Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Запасаємося на зиму влітку - 4 види смачних консервів
Запасаємося на зиму влітку - 4 види смачних консервів
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Помощники Ефремова разлучили пострадавшего водителя с женой
Помощники Ефремова разлучили пострадавшего водителя с женой
Ефремов пытался покончить с собой - СМИ
Ефремов пытался покончить с собой - СМИ
Онкобольной Юдашкин шокировал исхудавшим видом
Онкобольной Юдашкин шокировал исхудавшим видом
70-річний Михайло Боярський змінився до невпізнання
70-річний Михайло Боярський змінився до невпізнання
Звезда
Звезда "Татьянин день" Сафонов откровенно рассказал о разводе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять