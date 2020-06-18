Три знака зодиака, которые ощутят влияние ретроградного Меркурия больше всего

Астрологический прогноз на сегодня, 18 июня 2020 года

Сегодня, 18 июня 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 27-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Телец. Любая работа в этот день будет даваться легко. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых неразрешенных проблем.

Вместе с тем сегодня Меркурий станет ретроградным, а значит, не все запланированные на сегодня дела могут пойти по плану.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые ощутят влияние ретроградного Меркурия больше всего.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Вам следует тщательно пересмотреть свои взгляды на жизнь и внимательней отнестись к своим ценностям —материальным и моральным. Тщательно проверьте свои финансовые отчеты и любые другие инвестиции, которые вы будете совершать, чтобы избежать больших расходов.

Гороскоп на сегодня: Весы

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Вы станете особенно уязвимыми в рабочих делах из-за ретроградного Меркурия. Обязательно анализируйте и перепроверяйте все, что будете делать – заключать договоры, разговаривать с начальством, уточнять что-то у клиентов. Вы начнете замечать изменения, которые необходимо внести в работу, после чего она может повернуть в неожиданное русло.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Ретроградный Меркурий повлияет на личную жизнь Козерогов. Поэтому стоит особое внимание уделить своим чувствам, любимому человеку и вашим отношениям. Вы можете заметить трещинки или сомнительные моменты в ваших отношениях, что и правда может их изменить. Если что-то волнует – обсудите это с партнером. Только спокойно и уравновешенно.

Все, что важно знать о гороскопе на 2020 год – смотрите видео:

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