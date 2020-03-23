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Три знака зодиака, которые притягивают богатство

Астрологический прогноз на сегодня, 23 марта 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:30

Сегодня, 23 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 29 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Рыбы. Сегодня способности к умственной концентрации ослаблены, поэтому дела, которые требуют конкретики лучше перенести на другой день. Больше гуляйте и наслаждайтесь природой.

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Астрологи назвали три знака зодиака, которые притягивают богатство

Гороскоп на сегодня: Овны

Вы умеете браться за правильные дела, которые дают хороший результат и не растрачиваете свои силы на разные мелочи. Главное – будьте активными и старайтесь не тратить времени зря. Сегодня вы обязательно получите дело, которое принесет достаток в вашу жизнь.

Гороскоп на сегодня: Девы

Вы любите все анализировать и просчитывать. Сегодня вам это поможет привлечь богатство в свою жизнь. Вы встретите правильных людей, которые помогут реализовать все ваши удачные задумки.

Гороскоп на сегодня: Львы

Ваша настойчивость и целенаправленность помогут пополнить свой кошелек неплохой суммой. Ваше умение выходить из любой даже самой безнадежной ситуации очень вам в этом поможет.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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