Три знака зодиака, которые сегодня ожидает борьба

Астрологический прогноз на сегодня, 25 февраля 2020

25 февраля Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это третий лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы.

Это – период активной борьбы, напора и агрессии. Пассивность недопустима.

Как построите сегодня отношения, ситуацию, дела и т.п., такими они и будут весь лунный месяц. И если вы что-то хотите принципиально изменить в своей жизни, то это следует сделать именно в этот день.

На любые предложения следует обращать внимание, поскольку они очень часто могут дать позитивный эффект.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых сегодня ждет борьба.

Гороскоп на сегодня: Рак

Звезды символизируют необходимость отстаивать свои интересы. То, чего вы достигли нелегким трудом, то, что вам по-настоящему дорого, – будь то материальные ценности и положение в обществе или идеи и убеждения – вам придется защищать от чьих-то посягательств или нападок.

Впрочем, несмотря на то, что, по сути, гороскоп предрекает немало трудностей, конфронтаций и козней недоброжелателей, он же свидетельствует и о том, что его позиция выигрышна. Правда целиком на вашей стороне, и если вы не отступите, у вас хватит сил и мужества, чтобы избежать потерь, отбиться от нападок и выйти из спорной ситуации победителем.

Гороскоп на сегодня: Лев

Звезды предвещает благополучие, процветание и успех в делах. Проект, который сейчас отнимает все силы, имеет все шансы блестяще завершиться: со временем он не только успешно реализуется, но и принесет гораздо больше, чем можно было ожидать.

Впереди вас ждет заслуженная награда, материальные блага, уверенность в завтрашнем дне и уважение окружающих, но нужно за это бороться. Если пока еще ваша жизнь не похожа не триумфальное шествие победителя, знайте: хорошие новости настигнут вас совсем скоро – они уже в пути.

Гороскоп на сегодня: Дева

Гороскоп говорит об энергичном продвижении вперед, к своей цели. Уже запущенные проекты продвигаются с хорошей скоростью, и на пути к их реализации не ожидается препятствий. Все процессы уже запущены и сулят вам успех, если вы не будете снижать темпа. Запомните, сейчас в делах все решает энергичность, напористость и умение быстро принимать решения.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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