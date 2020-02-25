Три знака зодиака, которые сегодня ожидает борьба
Астрологический прогноз на сегодня, 25 февраля 2020
25 февраля Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это третий лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы.
Это – период активной борьбы, напора и агрессии. Пассивность недопустима.
Как построите сегодня отношения, ситуацию, дела и т.п., такими они и будут весь лунный месяц. И если вы что-то хотите принципиально изменить в своей жизни, то это следует сделать именно в этот день.
На любые предложения следует обращать внимание, поскольку они очень часто могут дать позитивный эффект.
Астрологи назвали три знака зодиака, которых сегодня ждет борьба.
Звезды символизируют необходимость отстаивать свои интересы. То, чего вы достигли нелегким трудом, то, что вам по-настоящему дорого, – будь то материальные ценности и положение в обществе или идеи и убеждения – вам придется защищать от чьих-то посягательств или нападок.
Впрочем, несмотря на то, что, по сути, гороскоп предрекает немало трудностей, конфронтаций и козней недоброжелателей, он же свидетельствует и о том, что его позиция выигрышна. Правда целиком на вашей стороне, и если вы не отступите, у вас хватит сил и мужества, чтобы избежать потерь, отбиться от нападок и выйти из спорной ситуации победителем.
Звезды предвещает благополучие, процветание и успех в делах. Проект, который сейчас отнимает все силы, имеет все шансы блестяще завершиться: со временем он не только успешно реализуется, но и принесет гораздо больше, чем можно было ожидать.
Впереди вас ждет заслуженная награда, материальные блага, уверенность в завтрашнем дне и уважение окружающих, но нужно за это бороться. Если пока еще ваша жизнь не похожа не триумфальное шествие победителя, знайте: хорошие новости настигнут вас совсем скоро – они уже в пути.
Гороскоп говорит об энергичном продвижении вперед, к своей цели. Уже запущенные проекты продвигаются с хорошей скоростью, и на пути к их реализации не ожидается препятствий. Все процессы уже запущены и сулят вам успех, если вы не будете снижать темпа. Запомните, сейчас в делах все решает энергичность, напористость и умение быстро принимать решения.
Как работают звездные астрологи – смотрите видео:
Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.