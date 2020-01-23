Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Три знака зодиака, которые сегодня разбогатеют

Астрологический прогноз на сегодня, 23 января 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:23
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: stocksnap.io

Сегодня, 23 января 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна" в знаке Козерог. Это 29 лунный день и он будет не самым удачным для общения с госорганами и решения финансовых вопросов. Кроме того, сегодня у многих будет чувствоваться понижение жизненного тонуса организма и сильная усталость. Чтобы пережить день хорошо, постарайтесь больше гулять по свежему воздуху и гнать от себя негативные мысли.

Чтобы полюбить кого-то, важно научиться любить себя, заверяет Наталья Холоденко – смотрите видео:

Читайте также:
Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

Несмотря ни на что, звезды обозначают три знака зодиака, которые сегодня разбогатеют.

Гороскоп на сегодня: Дева

Вам сегодня нужно обратить внимание на свой бюджет и способы его пополнения. Чтобы вы остались довольными, необходимо действовать. Девам просто противопоказано сегодня лениться. Желание преуспеть, активность и напористость обязательно окупятся.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Звезды сегодня на вашей стороне и дают немало шансов разбогатеть. Будьте внимательны и любознательны, тогда вы их не пропустите. Но прежде, чем принимать предложение или подписывать какие-то документы, важно все перепроверить и уточнить, чтобы не попасть в финансовую авантюру.

Гороскоп на сегодня: Водолей

Звезды сулят вам новые источники дохода. С вас необходим позитивный настрой и готовность работать много и плодотворно. Результат не заставит себя долго ждать. Но не забывайте отдыхать, чтобы сил хватило на новые свершения.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака - прогноз астролога Гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу Гороскоп на январь 2020 для знака Рыбы: личная жизнь вас порадует
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Самое вкусное жареное мясо на сковороде
Самое вкусное жареное мясо на сковороде
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:25Шоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

Вчера, 12:17Events

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

Вчера, 11:34Fun

Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

Вчера, 08:46Fun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

21 январяFun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяFun

Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото

20 январяШоу-бизнес

В парике: Алла Мазур показала последствия химиотерапии

20 январяСтиль

Тина Кароль очаровала поклонников новым платьем за 36 тысяч гривен

20 январяШоу-бизнес

"Буду скучать до конца моих дней": подруга Ольги Фреймут трагично погибла в ДТП

20 январяFun

День Соборности Украины 2020: дата и история праздника

20 январяFun

Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак

20 январяTravel

Названа лучшая в мире страна для жизни на пенсии

20 январяFun

Женщина благодаря вещему сну нашла "путь" к 100 тысячам долларов

20 январяТехно

Евросоюз хочет запретить использование главной функции iPhone

20 январяFun

20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Когда планировать свадьбу в 2020 и что думают астрологи?
Когда планировать свадьбу в 2020 и что думают астрологи?
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названы опасные свойства томатного сока для здоровья
Названы опасные свойства томатного сока для здоровья
Медики подсказали простой способ стабилизировать давление
Медики подсказали простой способ стабилизировать давление
Медики: Как быстро укрепить иммунитет в домашних условиях
Медики: Как быстро укрепить иммунитет в домашних условиях
"Зважені та щасливі": тренер показал уникальные фото участников
Рекомендации для выбора хорошего утюга с парогенератором для дома
Рекомендации для выбора хорошего утюга с парогенератором для дома