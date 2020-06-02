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Три знака зодиака, которых будет преследовать удача

Сегодня, 07:22

Астрологический прогноз на сегодня, 2 июня 2020 года

Сегодня, 2 июня 2020 года, Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это 11 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Весы. Это довольно плодотворный период для делового сотрудничества, которое основано на взаимопонимании и отсутствии разногласий.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых будет преследовать удача.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Начало лета для вас станет благоприятным периодом в делах любовных. Флирт, роман или начало серьезных и длительных отношений станут очень вдохновительными для вас. В то же время тем, у кого есть пара, будет особенно хорошо со своим партнером, а поэтому вы сможете вывести отношения на новый уровень и даже решиться на серьезный шаг.

Гороскоп для Скорпиона

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Сегодня вам улыбнется удача в любых рабочих делах. И продлится этот период целую неделю. Можете смело организовывать любые сделки, подписывать договора и менять работу. Особенно удачным станет период для творческих профессий.

Гороскоп для Водолея

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

У вас начинается продуктивный и благоприятный период, когда ваши мечты начнут реализовываться. Причем как рабочие, так и те, которые связаны с отношениями. Хорошие мысли, правильный настрой помогут притянуть эту самую удачу, поэтому сейчас особенно важно думать о хорошем и меньше реагировать на негатив.

Все, что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

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Источник: Сегодня
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