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Три знака зодиака, которых сегодня ожидает новый жизненный этап

Астрологический прогноз на сегодня, 22 февраля 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:56

22 февраля Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 29-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей.

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Неплохо идут дела с недвижимостью, общественная и политическая деятельность.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ожидает новый жизненный этап.

Гороскоп на сегодня: Дева

День символизирует необходимость принятия спонтанных решений. Девы сегодня энергичны, оптимистичны, ощущают силу и радость, ведь их впереди ожидает столько интересных и увлекательных приключений. Возможно, им предстоят неожиданности и незапланированные события.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Звезды говорят о начале нового жизненного этапа. Это тот период, когда человек еще ничего не решил и пока не сделал никаких ошибок. Астрологи говорят о том, что в настоящее время стоит ожидать успеха. Для этого будет все – и максимальная безопасность, и благоприятные условия.

Гороскоп на сегодня: Телец

Тельцы становятся более уверенными в себе, у них появляется интуиция, понимание, глубокое сознание. И даже те знания, которые им давно известны, могут помочь в решении появившихся проблем. Совсем скоро появится информация, благодаря которой Тельцы посмотрят на свою жизнь другими глазами.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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