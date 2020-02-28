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Три знака зодиака, которых сегодня ожидают хорошие перспективы

Астрологический прогноз на сегодня, 28 февраля 2020

Елена Кузьмич
Сегодня, 07:04

28 февраля Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это шестой лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец.

День материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями.

Астрологи назвали каких знаков зодиака ожидают хорошие перспективы.

Гороскоп на сегодня: Овен

Гороскоп означает перемены к лучшему, а также новые перспективы и возможности, благодаря которым Овны укрепят свое финансовое положение.

Гороскоп на сегодня: Лев

Гороскоп указывает на конкретного человека из окружения – успешную женщину, которая достигла больших высот и обладает значительными средствами. Это может быть ваша начальница, коллега или партнер по бизнесу, а также женщина из личного окружения – родственница, мать, знакомая. Прислухашайтесь к ее советам о перспективах.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Вы сумеете завоевать расположение важного человка и, воспользовавшись его покровительством, сможете намного продвинуться вперед в материальном плане, увеличив свои дохода, увидеть новые перспективы. Гороскоп свидетельствует о вашем благополучии и изобилии как таковом.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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