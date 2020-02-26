Три знака зодиака, которых сегодня ожидают сложности

Астрологический прогноз на сегодня, 26 февраля 2020

26 февраля Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это четвертый лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен.

Сегодня – благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда надо проявить активность. Однако возможны конфликты, опрометчивые решения.

Следует опасаться огня и режущих предметов. На этот период хорошо планировать краткосрочные дела, особенно требующие физической энергии.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых сегодня ждут сложности.

Гороскоп на сегодня: Весы

Проблемы и сложности, которые окружают этот знак, просто так не решить. Необходима сильная поддержка сильных покровителей.

Не стоит искать пути достижения своих целей, при этом посягая на чужое имущество.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Звезды характеризуют Скорпионов их непостоянством, какими-то сомнениями. Гороскоп сегодня означает и внешние, и внутренние факторы, которые свидетельствуют о проблеме. Это могут быть объективные недоразумения и те, которые исходят от самого человека.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

День характеризуется тревогами, напастями, паникой и чувством вины. Причиной всех проблем, которые происходят в жизни человека, является в первую очередь его бессилие перед неудачами. Но его также нельзя упрекать в том, что его страхи и переживания беспочвенны. Но среди более серьезных проблем также могут возникнуть и незначительные трудности, на которые действительно не стоит обращать внимания.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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