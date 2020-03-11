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Три знака зодиака, которых сегодня ждет головокружительный успех в любви

Астрологический прогноз на сегодня, 11 марта 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:25

Сегодня, 11 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 17 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Весы. Это идеальное время для отдыха после напряженной работы. Лучше всего не начинать что-либо новое и глобальное, а быстро завершить ранее начатое. Сегодня вы будете ощущать радость от бытия и обретения внутренней свободы. Идеальное время для заключения брака.

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Астрологи назвали три знака зодиака, которых сегодня ждет головокружительный успех в любви.

Гороскоп на сегодня: Весы

Сегодня ваше очарование возрастет в разы, появится сильное желание свободы, а склонность к флирту подарит новые интересные знакомства. Если вы одиноки – смело идите на встречу новым знакомствам и отношениям, а если вы уже в отношениях – не ставьте их под удар ради мимолетного влечения.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Сегодня вы почувствуете легкость в ваших отношениях и захотите добавить какой-то новизны. Ваши попытки не будут тщетны, если вы подключите своего партнера. К вечеру можете получить заманчивое предложение, которое даст вам ощущения себя, как самого счастливого человека на свете.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Ваши фантазии сегодня приведут вас к отношениям мечты. Воспринимайте всерьез все подсказки и знаки, а также не отказывайтесь от предложения выпить кофе с приятным вам человеком. Кто знает, возможно это и есть любовь всей вашей жизни.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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