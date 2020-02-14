Три знака зодиака, которых сегодня ждут новые проекты

Астрологический прогноз на сегодня, 14 февраля 2020

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

14 февраля Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 21 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Сегодня день, когда люди будут подвергаться испытанию ревностью.

Чтобы избежать трудностей или конфликтов, связанных с этим чувством, нужно с самого начала быть искренними и откровенными друг с другом, это приведет к доброжелательным доверительным отношениям.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут новые проекты.

Гороскоп на сегодня: Телец

Сегодня к вам придут замыслы, которые могут касаться практически любого нового проекта, от составления бизнес-плана до желания купить квартиру или успешно сдать экзамены.

Однако планы мало продумать, их надо еще и реализовать. Так что готовьтесь: впереди вас ждет достаточно сложный и беспокойный период. Впрочем, какими бы ни были ваши замыслы, звезды указывают на то, что они имеют хорошие шансы осуществиться и принести заслуженный успех.

Гороскоп на сегодня: Весы

В вашей жизни начинается новый, очень продуктивный и благоприятный, этап. Ваши планы уже начинают успешно реализовываться, а в будущем они обещают принести хорошие плоды. Однако ничего не будет даваться даром, как по взмаху волшебной палочки: только ваша энергичность, смекалка и энтузиазм смогут со временем привести вас к успеху.

Важную роль в достижении задуманного будет играть сотрудничество с другими людьми: партнерами, клиентами, коллегами. Умение находить общий язык и общие интересы способны привести вас к процветанию и коммерческому успеху.

Гороскоп на сегодня: Водолей

Пришла возможность наконец-то насладиться заслуженными плодами своих дел, чтобы потом со свежими силами взяться за новые.

Ваши усилия не пропали даром, вы идете в правильном направлении, и со временем можете рассчитывать на большее.

Ваши проекты идут в гору, и это отражается на вашем благосостоянии. Скоро вас ждут новые проекты и новые дела, которые будут являться продолжением старых. Сейчас же у вас есть возможность спокойно посвятить время себе и своим близким.

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