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Три знака зодиака, которых ждет сегодня судьбоносный день

Астрологический прогноз на сегодня, 22 апреля 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:12

Сегодня, 22 апреля 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 29-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Овен. В это время люди становятся более импульсивными и могут принимать поспешные решения. Поэтому дела, которые требуют от вас точности и продуманности, нужно отложить на другое время.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет сегодня судьбоносный день.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Сегодня у вас появиться шанс разбогатеть и приблизиться к своей мечте. Проблема лишь в том, что лень сегодня будет сильнее вас и вы можете упустить свой шанс, безрезультатно просидев дома весь день. Поэтому берите себя в руки и начинайте действовать. После насыщенного дня вы смело можете порадовать себя чем-то приятным.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Если вы сможете взять себя в руки и начать много и упорно работать, то получите очень хороший результат. Сегодня у вас просматриваются очень привлекательные перспективы. Можете получить новую должность, намного выше зарплату и заслужить авторитет на работе. Удачно будет расширить сферу деятельности, а также получить новую информацию – она вам будет даваться легко.

Гороскоп на сегодня: Bодолей

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Вы привыкли добиваться всего самостоятельно, а сегодня у вас будет возможность с помощью общительности и умения привлечь к себе внимание, выиграть любой спор и показать класс на переговорах. Люди к вам сегодня будут предрасположены, поэтому появится шанс обзавестись влиятельными знакомствами и найти покровителей.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как устроить идеальное свидание на карантине для каждого знака зодиака.

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Источник: Сегодня
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