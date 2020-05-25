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Три знака зодиака, которых ждет сумасшедший прорыв

Сегодня, 07:35

Астрологический прогноз на сегодня, 25 мая 2020 года

Сегодня, 25 мая 2020 года, Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это 4 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Рак. В этот период благоприятно строить планы и браться за новые проекты, внимательно разбирать проблемы и вопросы, связанные с работой.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет сумасшедший прорыв.

Гороскоп для Тельца

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Вам точно не стоит расслабляться, ведь в конце мая вас ожидает настоящий успех, который поможет выйти на новый профессиональный уровень. Эта неделя станет хорошим трамплином для карьерного роста и личностного развития. Вы можете получить новую должность, премию, повышение или новый проект. Некоторым даже удастся создать собственный бизнес.

Гороскоп для Рака

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Это время не для учебы, а для реализации своих знаний. Чтобы все успевать, вам нужно правильно выставлять приоритеты и научиться планировать свой день. Если будете браться за новые дела, выделяя из них самые выгодные, то сможете сделать настоящий прорыв в своей профессиональной деятельности.

Важными и полезными в последнюю неделю станут новые знакомства, которые будут еще и очень выгодными. Вы будете общительными и без проблем сможете расположить к себе любого собеседника. Ваши новые и влиятельные друзья помогут ускорить ваш карьерный рост.

Гороскоп для Девы

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

В последнюю неделю весны события вокруг вас будут меняться с сумасшедшей скоростью. Эти изменения коснуться и вашей карьеры – интересные проекты, влиятельные знакомства, выгодные контракты выведут вас на новый профессиональный уровень. Изменения коснуться не только вашей работы, запустится и процесс внутренних трансформаций.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

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Источник: Сегодня
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