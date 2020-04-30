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Три знака зодиака, которых ждут финансовые трудности

Астрологический прогноз на сегодня, 30 апреля 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:47

Сегодня, 30 апреля 2020 года, Луна находится в фазе "Первая четверть". Это 9 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Лев. День идеальный для различных начинаний, которые связаны с движением и активностью.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут финансовые трудности.

Гороскоп для Овна

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

В ближайшее время вас ждут финансовые трудности, которые впрочем, быстро сменяться на успех. Ну а пока вам нужно научиться управлять своими деньгами, сразу решать все финансовые вопросы и не тратить большие суммы денег. Помните, что все это временно.

Гороскоп для Рака

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Вас могут постигнуть финансовые проблемы, которые связаны с долгами и обманом. Поэтому, избегайте любых финансовых махинаций и рисков. Не доверяйте чужим людям и не давайте никому денег в долг.

Гороскоп для Льва

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Несмотря на то, что май для вас станет удачным месяцем в финансовом плане – сейчас стоит немного сэкономить. Различные расходы на бытовые нужды скорее всего будут увеличены, а поэтому необходимо понимать, на чем можно сэкономить. Помните, что эта мера временная.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как устроить идеальное свидание на карантине для каждого знака зодиака.

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Источник: Сегодня
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