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Три знака зодиака, которых ждут крупные неприятности

Астрологический прогноз на сегодня, 29 апреля 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:21

Сегодня, 29 апреля 2020 года, Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это 8-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Рак. Это будет довольно сложный день для делового общения, а незавершенные дела напомнят о себе в не самый подходящий момент. Наберитесь сил и терпения, тогда и вы непременно сможете все наверстать.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут крупные неприятности.

Гороскоп для Льва

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

У вас начинается неприятный период, когда дела в любовной и рабочей сферах будут складываться не так, как вы того хотите. Но отчаиваться не нужно, ведь ситуация улучшиться уже после 10 чисел мая. А пока вам нужна выдержка, силы и терпение – восстанавливайте свой энергетический потенциал, и все у вас получиться.

Гороскоп для Девы

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Сейчас вы станете довольно ранимыми и уязвимыми к критике посторонних людей. Это в свою очередь вызовет неуверенность в себе и сомнение в своих силах. Сейчас для этого неподходящее время, ведь вам нужно завершить все начатые дела на работе и браться за новые и перспективные задачи. Старайтесь уменьшить круг общения и больше внимания уделять себе и своим желаниям, чтобы стать более уверенным и менее уязвимым.

Гороскоп для Козерога

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Вам предстоит столкнуться с наиболее негативными сторонами своего характера. Это чревато ухудшением не только настроения, но и дел. Старайтесь не проявлять ревность, эгоизм и контролировать свои эмоции. Правильный позитивный настрой поможет вам преодолеть все трудности.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как устроить идеальное свидание на карантине для каждого знака зодиака.

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Источник: Сегодня
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