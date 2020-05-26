Три знака зодиака, которых ждут невероятные перемены в любви

Астрологический прогноз на сегодня, 26 мая 2020 года

Сегодня, 26 мая 2020 года, Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это 5-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Рак. Сегодня необходимо проявить максимальную сознательность и стараться избегать негативных влияний. Особое внимание уделите сегодня пище, которую будете употреблять.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым сулят невероятные перемены в любви.

Гороскоп на сегодня: Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Последняя неделя мая будет насыщена различными любовными волнениями и переживаниями. Причиной тому могут послужить встреча с бывшим, которая может вновь будоражить вас новыми эмоциями. Или же наоборот – вы встретите незнакомого человека, который станет вашей родственной душой.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

В отношениях вам придется идти на компромисс или же начать более жестко отстаивать свою точку зрения. Это может привнести в ваши отношения немного прохлады, но это ненадолго и это необходимо. В дальнейшем ваши отношения смогут перейти на новый, более зрелый уровень.

Гороскоп на сегодня: Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Под влиянием планет чувственность и импульсивность Водолея могут обрушиться на партнера с большой силой. Старайтесь не испытывать на прочность ваши отношения и обо всем сразу говорить, а не играть в кошки-мышки. Это сохранит не только ваше настроение и нервы, но и отношения.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться