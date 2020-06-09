Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Три знака зодиака, которых ждут невероятные перемены в любви

Сегодня, 07:13

Астрологический прогноз на сегодня, 9 июня 2020 года

Сегодня, 9 июня 2020 года, Луна находится в фазе "убывающая Луна". Это 18 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Водолей. Это время подходит для научной и интеллектуальной работы, а также работы, связанной с обществом – психологией, социологией и астрологией.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут невероятные перемены в любви.

Гороскоп для Скорпиона

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Сейчас вы сможете решить все свои личные вопросы, касательно отношений. Кроме того, все другие ваши дела – рабочие, домашние, также будут влиять на ваши любовные дела. Возможно, в вашей жизни появиться человек из прошлого или возобновятся прошлые отношения. Сегодня важно прислушаться к своему сердцу, интуиции и действовать согласно их подсказкам.

Гороскоп для Тельца

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Вы уже чувствуете необходимость перемен и активно двигаетесь к ним. Возможно, к вам вернется чувство к человеку из вашего прошлого. Это будет шанс исправить то, что тогда вам помешало. Главное в этом деле – доверять своей интуиции.

Гороскоп для Козерога

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Вам сейчас просто необходимо внести изменения в свою жизнь и улучшить ее. Отношения подходят для этого лучше всего. Вы встретите человека, который когда-то был в вашей жизни и все закружиться и любовь вернется в вашу жизнь с новой силой. Доверяйте себе и получайте удовольствие от жизни.

Все, что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Ретроградная Венера: как влияет на отношения людей Солнечные и лунные затмения: какие знаки зодиака ждут перемены в жизни Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Кароль показала, какими сладостями ее балует любимый мужчина
Кароль показала, какими сладостями ее балует любимый мужчина
Як виглядали молоді Пугачова, Корольова, Данилко та інші зірки
Як виглядали молоді Пугачова, Корольова, Данилко та інші зірки
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу "Холостяка"

Популярные статьи

Вчера, 19:15Travel

Достопримечательности Харькова: куда пойти в городе

Вчера, 11:00Food

Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа

Вчера, 05:05Fun

8 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

7 июняFun

7 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

Троица: значение, традиции и приметы праздника

7 июняEvents

Поздравления с Троицей-2020 в СМС и коротких стихах

7 июняEvents

Троица-2020: что можно, а что нельзя делать в праздник

7 июняFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

7 июняEvents

Троица-2020: яркие открытки, стихи и поздравления с праздником

6 июняEvents

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

6 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

6 июняFun

6 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

6 июняFood

Как правильно жарить маршмэллоу на костре

6 июняFood

Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

6 июняFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Новости партнеров

Перед ефіром. Алла Мазур показала фото без макіяжу
Перед ефіром. Алла Мазур показала фото без макіяжу
Дівчинка виросла: як змінилася
Дівчинка виросла: як змінилася "найкрасивіша дівчинка у світі"
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Анастасія Квітко вразила шикарним виглядом
Анастасія Квітко вразила шикарним виглядом
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Горячая экс-солистка
Горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять