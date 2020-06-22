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Три знака зодиака, которым несказанно повезет

Сегодня, 07:29

Астрологический прогноз на сегодня, 22 июня 2020 года

Сегодня, 22 июня 2020 года, Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это 2 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Рак. Сегодняшний день идеально подходит для начала цикла физических упражнений, лечебного голодания или диеты. Любые начинания в этот день получат дополнительную энергетическую подпитку.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым несказанно повезет.

Гороскоп на сегодня: Овен

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Вам удастся решить давнюю проблему, которая тормозила ваше развитие и забирала слишком много сил. Это позволит вам стать уверенным в себе, более напористым и целеустремленным. Вам повезет получить очень перспективное предложение по работе от старых знакомых или коллег. Если примите его, то сможете реализовать давнюю мечту.

Гороскоп на сегодня: Тельцы

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Вы непременно встретите своего человека, который подарит вам незабываемые эмоции и наполнит любовью. Будьте открыты и впускайте в свою жизнь теплые чувства. Сегодня вам противопоказано быть одному.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

У вас сегодня появится возможность решить давние проблемы, исправить ошибки и отпустить все то, что вас тормозит и не дает развиваться. Это позволит вам получить стремительный рост в профессиональной сфере. Кроме того, в конце месяца получите несколько удачных предложений, которые будут радовать вас не один год.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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