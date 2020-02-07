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Три знака зодиака, которым сегодня грозят проблемы с деньгами

Астрологический прогноз на сегодня, 7 февраля 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:12
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Сегодня, 7 февраля 2020 года, Луна находится в фазе "растущая Луна". Это 14 лунный день, где небесное светило находится в знаке зодиака Рак. Это время неспешной стабильности, который отлично подходит для дел, связанных с антиквариатом и юриспруденцией. Кроме того, день отлично подходит для важных начинаний и укрепления родственных отношений.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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Астрологи назвали три знака зодиака, которым сегодня грозят проблемы с деньгами.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Деньги могут уйти от вас очень быстро, если вы будете совершать необдуманные покупки. Воздержитесь от вложений и дел, которые хоть как-то связаны с торговлей, а также требуют от вас точности.

Гороскоп на сегодня: Лев

Откажитесь сегодня от дел, которые заставляют вас пойти на риск, ведь удача может отвернуться от вас. Лучше занимайтесь делами и проектами, которые проверены временем. Не ввязывайтесь в авантюрные дела и не берите новые проекты до конца месяца.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Вас ждут скачки в финансовой сфере, поэтому постарайтесь не браться за первое попавшееся дело, а тщательно все проверяйте. Откажитесь от любых дел, связанных с риском и не полагайтесь на везение. Сегодня оно вас может подвести.

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Источник: Сегодня
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