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Три знака зодиака, которым сегодня неожиданно повезет

Астрологический прогноз на сегодня, 24 января 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:31
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: stocksnap.io

Сегодня, 24 января 2020 года, Луна находится в фазе "убывающая Луна". Это 30 лунный день, когда Луна находится в знаке зодиака Козерог. Сегодня важно завершить все начатые дела, а любые начинания и новые проекты лучше перенести на более благоприятное время. Удачный день, чтобы простить своих обидчиков и самому покаяться в своих грехах.

Секреты удачного дня от певицы МамаРики – смотрите видео:

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Астрологи выделили три знака зодиака, которым сегодня неожиданно повезет.

Гороскоп на сегодня: Лев

Сегодня ваши организаторские способности сыграют вам на руку. Сможете организовать мероприятие, которое пройдет успешно и где вы познакомитесь с человеком, который будет иметь большое влияние на вашу жизнь.

Гороскоп на сегодня: Дева

Вы сможете завершить давний проект и получить от этого немалую выгоду и материальное поощрение. Кроме того, вы зарекомендуете себя хорошо не только перед начальством, а и перед клиентами. Вам это может принести выгодное предложение.

Гороскоп на сегодня: Водолей

Тем Водолеям, кто будет сегодня плодотворно трудиться, улыбнется удача. Вы можете получить предложение о повышении или хорошую премию за свою работу. Дома вам устроят душевный прием с приятными сюрпризами.

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Источник: Сегодня
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