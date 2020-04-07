Три знака зодиака, которым сегодня нужно быть осторожными

Астрологический прогноз на сегодня, 7 апреля 2020 года

Сегодня, 7 апреля 2020 года, Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это 14 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Весы. Это удачное время для отдыха. Лучше не начинать ничего нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое.

Астрология назвали три знака зодиака, которым сегодня нужно быть осторожными.

Гороскоп на сегодня: Телец

Сегодня не лучший день, чтобы строить дальновидные планы иначе можете рассчитать что-то неправильно. Лучше займитесь спортом, а также занятиями для души. Кроме того, чтобы улучшить свои профессиональные навыки – займитесь самообразованием – начальство это оценит.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Ваша импульсивность сыграет с вами сегодня плохую шутку – думайте над тем, что говорите и кому. Иначе можете сегодня перессориться с близкими людьми и испортить отношения с коллегами.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Ваша эмоциональность загонит вас сегодня в ловушку, если вы не научитесь контролировать свои слова и поступки. Старайтесь сегодня ни на кого не обижаться и не жаловаться, просто занимайтесь своим делом и делайте его хорошо.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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