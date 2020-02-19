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Три знака зодиака, которым сегодня нужно энергично взяться за дело

Астрологический прогноз на сегодня, 19 февраля 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:58
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

19 февраля Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 26-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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В этот день решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений. Неплохо в эти дни совершить небольшое путешествие или посетить курорт.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым нужно энергично взяться за дело.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Звезды символизируют повседневные деловые связи гадающего – коллег, сослуживцев, партнеров по бизнесу. С кем-то из этих людей будут связаны хорошие известия и открывающиеся перед вами новые перспективы в карьере или финансах.

Астрологи говорит о том, что вы взялись за дело энергично и умело. Вы идете правильным курсом, открыты для сотрудничества, новых идей и предложений, а значит, смело можете рассчитывать на успех.

Гороскоп на сегодня: Весы

Звезды предупреждают о том, что в вашу жизнь (прежде всего, деловую) ворвется свежий ветер перемен. Вы полны сил и энергии, и даже если чувствуете, что вас затянула рутина, скоро жизнь приятно вас удивит.

Также возможно скорое путешествие. Даже если это будет не деловая командировка, а увеселительная поездка, в ней вы имеете шанс узнать что-то важное для своих дел или познакомиться с полезным человеком.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Звезды указывать на солидного, обеспеченного, уважаемого человека из вашего личного окружения – родственника или знакомого.

И в том и в другом случае, он обещает вам поддержку и покровительство, благодаря которым ваше финансовое положение сильно упрочится, а карьера и положение в обществе могут выйти на новый виток. Воспользуйтесь шансом

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