Три знака зодиака, которым сегодня нужно отстаивать свои интересы

Астрологический прогноз на сегодня, 17 февраля 2020

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

17 февраля Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 24-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец.

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День идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами. Можно смело подавать заявку в регистрирующие органы власти на создание юридических лиц, общественных организаций либо дочерних предприятий.

Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений. Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Астрологи назвали три знака зодиака, нужно отстаивать свои интересы.

Гороскоп на сегодня: Овен

День предвещает благополучие, процветание и успех в делах. Проект, который сейчас отнимает все силы, имеет все шансы блестяще завершиться: со временем он не только успешно реализуется, но и принесет гораздо больше, чем можно было ожидать.

Звезды говорят о том, что впереди вас ждет заслуженная награда, материальные блага, уверенность в завтрашнем дне и уважение окружающих. Если пока еще ваша жизнь не похожа на триумфальное шествие победителя, знайте: хорошие новости настигнут вас совсем скоро – они уже в пути.

Гороскоп на сегодня: Лев

День символизирует необходимость отстаивать свои интересы. То, чего вы достигли нелегким трудом, то, что вам по-настоящему дорого, – будь то материальные ценности и положение в обществе или идеи и убеждения – вам придется защищать от чьих-то посягательств или нападок.

Впрочем, несмотря на то, что, по сути, звезды предрекают немало трудностей, конфронтаций и козней недоброжелателей. Правда целиком на вашей стороне, и если вы не отступите, у вас хватит сил и мужества, чтобы избежать потерь, отбиться от нападок и выйти из спорной ситуации победителем.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

День символизирует энергичное продвижение вперед, к своей цели. Уже запущенные проекты продвигаются с хорошей скоростью, и на пути к их реализации не ожидается препятствий. Звезды сулят вам успех, если вы не будете снижать темпа. Запомните, сейчас в делах все решает энергичность, напористость и умение быстро принимать решения.

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