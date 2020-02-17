Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Три знака зодиака, которым сегодня нужно отстаивать свои интересы

Астрологический прогноз на сегодня, 17 февраля 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

17 февраля Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 24-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Читайте также:
Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

День идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами. Можно смело подавать заявку в регистрирующие органы власти на создание юридических лиц, общественных организаций либо дочерних предприятий.

Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений. Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Астрологи назвали три знака зодиака, нужно отстаивать свои интересы.

Гороскоп на сегодня: Овен

День предвещает благополучие, процветание и успех в делах. Проект, который сейчас отнимает все силы, имеет все шансы блестяще завершиться: со временем он не только успешно реализуется, но и принесет гораздо больше, чем можно было ожидать.

Звезды говорят о том, что впереди вас ждет заслуженная награда, материальные блага, уверенность в завтрашнем дне и уважение окружающих. Если пока еще ваша жизнь не похожа на триумфальное шествие победителя, знайте: хорошие новости настигнут вас совсем скоро – они уже в пути.

Гороскоп на сегодня: Лев

День символизирует необходимость отстаивать свои интересы. То, чего вы достигли нелегким трудом, то, что вам по-настоящему дорого, – будь то материальные ценности и положение в обществе или идеи и убеждения – вам придется защищать от чьих-то посягательств или нападок.

Впрочем, несмотря на то, что, по сути, звезды предрекают немало трудностей, конфронтаций и козней недоброжелателей. Правда целиком на вашей стороне, и если вы не отступите, у вас хватит сил и мужества, чтобы избежать потерь, отбиться от нападок и выйти из спорной ситуации победителем.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

День символизирует энергичное продвижение вперед, к своей цели. Уже запущенные проекты продвигаются с хорошей скоростью, и на пути к их реализации не ожидается препятствий. Звезды сулят вам успех, если вы не будете снижать темпа. Запомните, сейчас в делах все решает энергичность, напористость и умение быстро принимать решения.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

гороскоп астролог знаки зодиака гороскоп на сегодня
Реклама

Новости партнеров

Галкин показал, с кем проводит время на отдыхе без Пугачевой
Галкин показал, с кем проводит время на отдыхе без Пугачевой
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
От сыра куска ждет здоровье беда: назван очень вредный сыр
От сыра куска ждет здоровье беда: назван очень вредный сыр
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается

Популярные статьи

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

Вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся громкий скандал: все подробности

Вчера, 10:17Техно

Nikola Badger: "убийца" Tesla Cybertruck оказался красивее и мощнее

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 16-22 февраля: все знаки зодиака

15 февраляСтиль

Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

15 февраляFun

Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

15 февраляТехно

Пожиратели батареи: ТОП-5 худших приложений для Android в 2020 году

15 февраляFun

Сретение Господне 2020: поздравления в открытках, картинках и коротких стихах

15 февраляFun

15 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

15 февраляFun

Сретение 2020: что ни в коем случае нельзя делать 15 февраля

14 февраляСтиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

14 февраляШоу-бизнес

Принц Гарри сделал операцию по пересадке волос

14 февраляFun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

14 февраляEvents

С Днем святого Валентина: яркие картинки и красивые поздравления в стихах

14 февраляEvents

Поздравления с Днем святого Валентина: яркие открытки, проза и стихи

14 февраляТехно

Разрушен главный миф об Apple macOS: результаты потрясли экспертов

14 февраляШоу-бизнес

Ко Дню святого Валентина: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Новости партнеров

Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
"Какой-то ад с лицом": Алла Пугачева шокировала внешним видом
Годы не пощадили: дочь Боярского показала фото осунувшегося отца
Годы не пощадили: дочь Боярского показала фото осунувшегося отца
"Я всегда буду живая": экс-муж Заворотнюк рассказал о ее молитве
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Наташа Королева поразила новым эпатажным образом
Наташа Королева поразила новым эпатажным образом
Что произойдет, если каждый день кушать сливочное масло
Что произойдет, если каждый день кушать сливочное масло