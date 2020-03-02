Три знака зодиака, которым сегодня сильно повезет

Астрологический прогноз на сегодня, 2 марта 2020 года

Сегодня, 2 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Первая четверть". Это 9 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Близнецы. Это удачное время для быстрых и энергичных дел. Кроме того, увеличится интеллектуальная активность, которая благотворно скажется на делах, требующих мгновенного принятия решений. Сегодня можно заняться любыми финансовыми делами.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым сегодня сильно повезет.

Гороскоп на сегодня: Овен

Сегодня вас ожидает благоприятный день, когда все за что вы беретесь, будет исполняться. Особенно удачными будут встречи с друзьями и близкими. Это поможет вам наполниться новым эмоциями и перезагрузиться, чтобы взяться за новые дела и выбирать из них только самые успешные.

Гороскоп на сегодня: Лев

Сегодня просто идеальное время, чтобы без зазрения совести потратить много денег. Для вас станет настоящим везением и хорошей инвестицией совершение крупных покупок. Вечер вам повез провести в приятной компании любимого человека или близкого друга.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Сегодня вы можете получить звонок, который кардинально изменит вашу жизнь в лучшую сторону. День удачный для работы со своим здоровьем и проведения различных процедур. Вечер лучше посвятить себе и тем делам, которые подарят душевное спокойствие.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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