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Три знака зодиака, которым сегодня сильно повезет

Астрологический прогноз на сегодня, 2 марта 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:16

Сегодня, 2 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Первая четверть". Это 9 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Близнецы. Это удачное время для быстрых и энергичных дел. Кроме того, увеличится интеллектуальная активность, которая благотворно скажется на делах, требующих мгновенного принятия решений. Сегодня можно заняться любыми финансовыми делами.

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Астрологи назвали три знака зодиака, которым сегодня сильно повезет.

Гороскоп на сегодня: Овен

Сегодня вас ожидает благоприятный день, когда все за что вы беретесь, будет исполняться. Особенно удачными будут встречи с друзьями и близкими. Это поможет вам наполниться новым эмоциями и перезагрузиться, чтобы взяться за новые дела и выбирать из них только самые успешные.

Гороскоп на сегодня: Лев

Сегодня просто идеальное время, чтобы без зазрения совести потратить много денег. Для вас станет настоящим везением и хорошей инвестицией совершение крупных покупок. Вечер вам повез провести в приятной компании любимого человека или близкого друга.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Сегодня вы можете получить звонок, который кардинально изменит вашу жизнь в лучшую сторону. День удачный для работы со своим здоровьем и проведения различных процедур. Вечер лучше посвятить себе и тем делам, которые подарят душевное спокойствие.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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