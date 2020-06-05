Три знака зодиака, на которых полнолуние окажет наибольшее влияние

Астрологический прогноз на сегодня, 5 июня 2020 года

Сегодня, 5 июня 2020 года, Луна находится в фазе "полная Луна". Это 14-й лунный день, когда небесное тело находится в знаке зодиака Стрелец. В этот период наблюдается максимальная рождаемость детей. Люди становятся более импульсивными в общении, повышается тяга к негативному мышлению и употреблению алкоголя.

Астрологи назвали, на кого из знаков зодиака полнолуние окажет наибольшее влияние.

Гороскоп для Скорпиона

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Сегодня вы проснетесь уже с плохим настроением и будете его всячески проявлять в течение дня. Поэтому постарайтесь держать эмоции при себе и избегать негатива. Можете чувствовать тревожность. Но астрологи говорят, что полнолуние позволит вам научиться отпускать все ваши страхи и негатив благодаря выгодному предложению и перспективам карьерного роста.

Гороскоп для Водолея

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Сегодняшний день может не дать вам той поддержки в карьерных достижениях, на которую вы рассчитываете. Поэтому астрологи не рекомендуют в полнолуние заниматься бурной деловой активностью. Все деловые встречи, бизнес-ужины и переговоры лучше перенесите на другой день.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Сегодня вам захочется отправиться на поиски родной души. Но это не будет иметь успеха, поэтому лучше отказаться от такой затеи. Все поясняется тем, что Рыбы в период полнолуния руководствуются исключительно чувствами. Поэтому вы рискуете впустить в свою жизнь токсичного человека.

Все, что важно знать о гороскопе на 2020 год – смотрите видео:

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