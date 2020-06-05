Три знака зодиака, на которых полнолуние окажет наибольшее влияние
Астрологический прогноз на сегодня, 5 июня 2020 года
Сегодня, 5 июня 2020 года, Луна находится в фазе "полная Луна". Это 14-й лунный день, когда небесное тело находится в знаке зодиака Стрелец. В этот период наблюдается максимальная рождаемость детей. Люди становятся более импульсивными в общении, повышается тяга к негативному мышлению и употреблению алкоголя.
Астрологи назвали, на кого из знаков зодиака полнолуние окажет наибольшее влияние.
Сегодня вы проснетесь уже с плохим настроением и будете его всячески проявлять в течение дня. Поэтому постарайтесь держать эмоции при себе и избегать негатива. Можете чувствовать тревожность. Но астрологи говорят, что полнолуние позволит вам научиться отпускать все ваши страхи и негатив благодаря выгодному предложению и перспективам карьерного роста.
Сегодняшний день может не дать вам той поддержки в карьерных достижениях, на которую вы рассчитываете. Поэтому астрологи не рекомендуют в полнолуние заниматься бурной деловой активностью. Все деловые встречи, бизнес-ужины и переговоры лучше перенесите на другой день.
Сегодня вам захочется отправиться на поиски родной души. Но это не будет иметь успеха, поэтому лучше отказаться от такой затеи. Все поясняется тем, что Рыбы в период полнолуния руководствуются исключительно чувствами. Поэтому вы рискуете впустить в свою жизнь токсичного человека.
Все, что важно знать о гороскопе на 2020 год – смотрите видео:
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