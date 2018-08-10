Трудоголизм негативно влияет на карьеру: новое исследование

Ученые провели исследование с участием 50 тысяч человек

Работайте в меру. Фото: pixabay

Прилагая слишком много усилий на работе, развитие карьеры человека лишь ухудшается. Это выяснили британские ученые из Лондонского университета.

Они провели исследование с участием 50 тысяч человек, в ходе которого проанализировали, как интенсивность работы и усилий влияет на уровень дохода, а также развитие карьеры. В результате выяснилось, что трудоголизм не помогает человеку получить повышение ни зарплаты, ни социального статуса.

Вместе с тем, стресс и усталость, которые постоянно присутствуют у трудоголиков, оказывают негативное влияние на здоровье, а также психоэмоциональное состояние человека. Это в свою очередь снижает шансы достичь желаемого результата в профессиональной сфере.

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Как отметили ученые, уравновешенность, положительные эмоции и расслабленность во время рабочего процесса, больше способствуют профессиональному росту и развитию карьеры, чем трудоголизм со всеми вытекающими последствиями.

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