Уберите из жизни семь "О" и станьте счастливыми: метод психолога

Наша жизнь состоит из событий и реакций на эти события, при чем хотелось бы заметить, что большинство их этих событий и реакций проходят у нас голове и совершенно точно влияют на уровень нашего счастья или несчастья. И как следствие – на все остальные сферы нашей жизни, такие как здоровье, отношения, успех.

Психолог высшей категории и арт-терапевт Виктория Назаревич составила персональную концепцию счастья. Чтобы жизнь изменилась к лучшему, она советует убрать из жизни семь "О":

1. Оценки.

Мера или оценка понятие сложное и неоднозначное, что для одного хорошо для другого смерть, и значит, если мы оцениваем что-то или кого – то, мы изначально упускаем возможности понять или принять больше, расширить свое осознание ситуации. И тут важно помнить, что обесценивание или переоценивать кого-то, это форма страха, что проявляется в такой удобный и понятный способ. Все есть ценно, а скорее правильней будет сказать, даже бесценно, так как создано по воле Высших сил. УБИРАЕМ КАТЕГОРИЧНЫЕ ОЦЕНКИ!

2. Обиды.

Вины нет, это символический способ поддерживать отношения или иллюзии, когда другие формы, менее со-зависимые не пришли в практику сотрудничества в процессе жизни. Вина — это накачка энергий в очень удобный и доступный способ. И так, обижается только тот, кому выгодно быть обиженным. Когда ты обижен, есть о чем подумать и занять время, внутренние пустоты психического пространства легко наполняться обидами. С обидами мы не одиноки с нами всегда наш обидчик. ОТПУСКАЕМ ОБИДЫ И ОБВИНЕНИЯ!

3. Осуждения.

Это способ подключения к чужой жизни с помощью отговаривания своей теневой стороны "Я". Ведь, все что нас так возмущает в ком- то, то что мы осуждаем это и есть наша теневая вытесненная, непризнанная часть себя, которая так безопасно находит цивилизованный выход в реальные пространства нашего сознания. Ведь себе такое позволить не можем, по ряду причин, то хоть поговорим про это… ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПРИВЫЧКИ ОСУЖДАТЬ!

4. Оправдания.

Являются остатками детских директив "Ты – не такой" вот и приходиться постоянно оправдываться, что может все же "Я такой". Оправдания, воруют у человека энергию творчества и свободы самовыражения, волю делать себя по своему шаблону мечты. Ведь где-то далеко в глубинах цензуры уже много лет, родителями или обществом нарисован портрет "Такого", которого все хотят видеть, комфортного и удобного. Но спешу вас огорчить (кстати это 8 "О") вы все равно кому-то не будете нравиться, и кто-то вас не будет любить, и кого-то вы будете раздражать и это норма. Это закон энергообмена. Поэтому лучше опираться на свой камертон ценностей и рисовать себя самостоятельными выборами. ИСЦЕЛЯЕМСЯ ОТ ОПРАВДАНИЙ ПЕРЕД ДРУГИМИ!

5. Ожидания.

Нам кажется, что кто-то что-то должен, и мы можем это ждать всю жизнь, фантазируя, что "Он" знает, как нас правильно понять или как нас правильно любить для нас самих, но увы. И это часто самый большой миф нашей жизни, ведь мы и сами себя не очень знаем, так как вся жизнь — это дорога к себе. Так, разве может кто-то понять то, что пока не понято или не познано нами. Исследуя себя можно уловить свои желания, потребности и мотивы нежно согласовать их с близкими тебе людьми и радоваться. И если они примут вас с вашими желаниями, то вам по одному пути жизни… если нет, значит у вас все впереди и у вас много работы в познании себя. Нам никто не сможет помочь, если мы не поймем в какой помощи нуждаемся. ОЖИДАЕМ ТОЛЬКО ОТ САМОГО СЕБЯ!

6. Ограничения.

Часто мы сами себе строим ограничения и заборы возможностей, даже не попробовав, а можем ли мы это сделать. С помощью ограничений мы сами кастрируем наши потенции достижений и потоки нового, делая поспешные выводы из чужого опыта или социальных стереотипов. А ведь в жизни все по-разному и снять свои ограничения — это очень страшно, но часто просто необходимо. Только смелые берут города. Удобно контролировать свою жизнь с помощью ограничений, но есть и более продвинутый уровень — ответственной свободы. ПОБЕЖДАЕМ СОБСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ!

7. Очарование.

Иногда, когда случайно или специально мы в ком-то или в чем-то очаровываемся, не замечая обратной стороны медали, и полярность из которой соткано все в этом мире рассматриваем с восторгом только лицевую сторону события, ситуации, человека забывая, что есть изнанка совершенно не очень привлекательная. Мы попадаем в ловушку эмоционально-чувственного реагирования, игнорируем логику и прагму, как следствие получаем большую дозу разочарования, которую достаточно часто трудно переварить. Не хотите разочаровываться- не очаровывайся, все есть все, и в прекрасном есть доля отвратительного, и в самом мерзком есть доля совершенного, все есть полярное. ДОЗИРУЕМ ОЧАРОВАНИЕ!

Психолог заверяет, что если люди научатся правильно взаимодействовать со всеми этими "О", мир наполнит нас другими замечательными "О" таким как: открытия и ободрения, общения и оживление, оптимизм и опыт, отдых и отзывчивость, откровенность и объятия, освобождение и осознания.

Ранее психолог рассказывала, как страх к переменам влияет на человека и чем это чревато. Человек словно в "собственном соку" проживает реальность, не зная истинного вкуса жизни, не видя новых вариантов и граней потенциальной активности.