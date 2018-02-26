Ученые назвали преимущества пессимизма

Сегодня, 10:52

Согласно исследованиям ученых видно, что негативное мышление может иметь определенные преимущества

Пессимизм может быть полезен. Фото: pixabay
Пессимизм может быть полезен. Фото: pixabay

Пессимизм помогает людям эффективнее выполнять поставленные задачи и более тщательно относиться к своему здоровью. Это выяснили британские ученые и опубликовали результаты своего исследования в The Conservation.

Во время исследования ученые анализировали проявления так называемого "оборонительного" пессимизма, то есть стратегии, которая помогает человеку легче пережить тревогу. Ранее предполагалось, что страх не справиться вкупе с заниженными ожиданиями заставляют пессимистов тщательнее продумывать каждый свой шаг.

В качестве примера ученые привели поведение пессимиста на собеседовании. Еще только отправляясь на встречу, человек заранее ждет провала и мысленно уже рассмотрел худшие сценарии, чтобы подготовиться. При этом в его голове уже готов план действий, который сможет гарантировать, что воображаемые неудачи не произойдут.

Такие предположения ученых были доказаны в ходе эксперимента, во время которого людей просили из паззлов собрать слова. Примечательно, что те, кто был в плохом настроении, лучше справлялся с задачей, чем те, кто был весел.

Позже исследователи провели еще один эксперимент, во время которого больных воспалением кишечника и артритом попросили оценить свое будущее. Результат имел весьма интересный поворот: оптимисты старались меньше думать о болезни, тогда как пессимисты искали варианты, как избавиться от недуга.

Таким образом, согласно исследованиям ученых видно, что негативное мышление может иметь определенные преимущества и для здоровья: пессимисты, как правило, более обеспокоены своим состоянием, и, к примеру, если начнется эпидемия, с большой долей вероятности будут принимать профилактические меры.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, как стать оптимистом. Как известно, привычка формируется в течение 21 дня. Поэтому за этот период вы научитесь видеть позитив во всем и чувствовать себя значительно счастливее.
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