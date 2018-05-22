Ученые разрешили сотрудникам "зависать" в интернете: это полезно

В опросе приняли участие 463 сотрудника одного из американских университетов

Интернет помогает бороться со скукой. Фото: pixabay

Использование интернета на работе в личных целях не снижает продуктивность сотрудников, а помогает им справиться со скукой.

Это выяснила команда ученых из Хайфского университета в Израиле и Университета Южной Флориды в США. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Computers in Human Behavior.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как правильно рассказать работодателю про свои достижения

Во время исследования, в котором приняли участие 463 сотрудника одного из американских университетов, ученые спросили, как часто те предавались бесцельному просмотру сайтов, какова была их рабочая нагрузка и как часто они практиковали другие контрпродуктивные виды деятельности, например, воровство на рабочем месте.

В результате оказалось, что с проведенным в интернете временем коррелировали скука и недостаточная рабочая нагрузка. С другими видами контрпродуктивного поведения они связаны не были.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как избавиться от невезения: практичные советы

Ученые сделали выводы, что работники не тратят рабочее время на просмотр сайтов, а справляются с их помощью со скукой во время низкой загруженности. В будущем они планируют выяснить, используется ли просмотр сайтов на рабочем месте в качестве средства для борьбы со стрессом и как именно.

Ранее ученые выяснили, в какое время суток использование смартфона вызывает депрессию. Исследователи контролировали уровень активности каждого из участников эксперимента с помощью датчиков.