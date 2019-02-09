Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые выяснили, на какой стороне кровати нельзя спать

Исследователи провели очень интересный эксперимент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Ученые выяснили, на какой стороне кровати лучше спать Фото: pixabay
Ученые выяснили, на какой стороне кровати лучше спать
Фото: pixabay

Ухудшение в самочувствии человека часто бывает связано с неочевидными факторами, в чем снова смогли убедиться авторы новых экспериментов, проводившихся в Великобритании. Ученые высказали мнение о том, что на здоровье влияет даже то, с какой стороны кровати мы спим.

Изначально экспериментаторы ставили задачу определить, имеется ли связь между тем, с какой стороны кровати спит человек, и качеством его отдыха, влияющим на состояние организма. "Эксперимент помог прийти к выводу, что люди, которые предпочитают спать на левой стороне кровати, высыпаются и отдыхают лучше", - такое заключение было сделано учеными после наблюдений.

По словам авторов работы, человек, спящий на левой стороне кровати, высыпается гораздо лучше, поскольку его сон оказывается более спокойным и глубоким. "Кроме этого таких людей гораздо реже мучает бессонница, по сравнению с людьми, которые спят на правой стороне кровати", - приводится мнение организаторов исследования в электронном журнале Med-heal.

Наблюдения медиков и результаты специального анкетирования респондентов показали: те люди, которые спят на левой стороне, на 4% чаще просыпаются утром отдохнувшими и с хорошим настроением по сравнению с другими.

Кроме того, исследователи заметили, что "левосторонние" спящие на 9,5% чаще проявляют психическую устойчивость: они чаще воспринимают сложные жизненные ситуации с позитивом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что есть множество моментов, которые нужно учитывать, если вы хотите оставаться успешным и счастливым человеком. 

Кроме этого, мы писали о видеоблогере и бизнесвумен из Канады Татьяне Конкиной, которая решила разобрать собственные ошибки и рассказать вам, чего не стоит делать в определенном возрасте.

Также был назван легкий психологический трюк, который спасет от болезней.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Почему с возрастом время идет быстрее: ответ ученых О чем не стоит рассказывать окружающим: ответ эксперта Ошибки молодости: что не стоит делать с 20 до 30 лет Как спастись от одиночества: 10 советов от жителя Лондона
здоровье психология сон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Участник
Участник "Голос країни-9", муж Мозговой сменил имя в паспорте
"Беременная тройней от Киркорова" скончалась после ток-шоу

Популярные статьи

Сегодня, 16:24Шоу-бизнес

"Слишком круто для Евровидения": песня украинской группы шокировала зрителей

Сегодня, 14:58Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Сегодня, 13:04Шоу-бизнес

"Загорела и поправилась": Леся Никитюк похвасталась новым фото

Сегодня, 11:28Шоу-бизнес

Ани Лорак тесным топом подчеркнула бюст: "У бывшего не выдержит сердце"

Сегодня, 10:02Шоу-бизнес

"Ноги обалденные": Полякова села в кресло, забыв об экстремальном мини

Сегодня, 09:31Шоу-бизнес

Все кончается: раскрыт доход Аллы Пугачевой

Сегодня, 08:35Техно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Сегодня, 07:02Шоу-бизнес

Запрещенная в Украине ведущая "Орла и Решки" обнажилась на видео

Вчера, 15:24Fun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

Кто на самом деле Меган Маркл: подруги герцогини рассказали правду о ней

7 февраляFun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

7 февраляШоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

7 февраляШоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

7 февраляТехно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

7 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
"Тільки разом": Влад Яма поділився ніжним фото з дружиною (ФОТО)
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
10 лайфхаков для чистки мягкой мебели в домашних условиях
10 лайфхаков для чистки мягкой мебели в домашних условиях