Ученые выяснили, почему шопоголизм является психическим расстройством
Многие магазины хорошо зарабатывают на "психическом расстройстве" людей
Пристрастие к покупкам в интернете должно рассматриваться как психическое расстройство. Об этом заявили специалисты Ганноверской медицинской школы в Германии, пишет The Times.
Как не стать шопоголиком – смотрите видео:
По данным исследователей, около 5% взрослых в развитых странах страдают от какой-либо формы шопоголизма. Всемирная организация здравоохранения не классифицирует его как состояние психического расстройства, в отличие от зависимости от азартных и видеоигр, пиромании и клептомании. А подобная классификация побуждает службы здравоохранения разрабатывать конкретные подходы к лечению.
Ученые провели исследование с участием 122 пациентов, чтобы выяснить, есть ли лечение для компульсивного шопинга – когда люди не могут себя контролировать. Они обнаружили, что некоторые подопытные имели признаки зависимости от покупок в интернете, что связывало их с "повышенной серьезностью", тревогой и депрессией.
Ученые отметили, что многие магазины хорошо зарабатывают на "психическом расстройстве" людей, которые больны шопоголизмом.
В статье исследователей подчеркивается, что чаще всего зависимы от покупок — молодые люди. Поэтому ученые призывают признать шопоголизм психическим расстройством.
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