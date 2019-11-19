Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые выяснили, почему шопоголизм является психическим расстройством

Многие магазины хорошо зарабатывают на "психическом расстройстве" людей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03
Почему шопоголизм считают психическим расстройством
Почему шопоголизм считают психическим расстройством
Фото: stocksnap.io

Пристрастие к покупкам в интернете должно рассматриваться как психическое расстройство. Об этом заявили специалисты Ганноверской медицинской школы в Германии, пишет The Times.

Как не стать шопоголиком – смотрите видео:

По данным исследователей, около 5% взрослых в развитых странах страдают от какой-либо формы шопоголизма. Всемирная организация здравоохранения не классифицирует его как состояние психического расстройства, в отличие от зависимости от азартных и видеоигр, пиромании и клептомании. А подобная классификация побуждает службы здравоохранения разрабатывать конкретные подходы к лечению.

Ученые провели исследование с участием 122 пациентов, чтобы выяснить, есть ли лечение для компульсивного шопинга – когда люди не могут себя контролировать. Они обнаружили, что некоторые подопытные имели признаки зависимости от покупок в интернете, что связывало их с "повышенной серьезностью", тревогой и депрессией.

Читайте также:
Украинские шопоголики уходят в онлайн: ищем с телефона и не платим наличкой

Ученые отметили, что многие магазины хорошо зарабатывают на "психическом расстройстве" людей, которые больны шопоголизмом.

В статье исследователей подчеркивается, что чаще всего зависимы от покупок — молодые люди. Поэтому ученые призывают признать шопоголизм психическим расстройством.

Тем временем ученые выяснили, чeму взрослым стоит поучиться у дeтeй: шесть важных пунктов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как научить мужчину дарить правильно подарки: практичные советы Чем грозит зависимость от лайков в соцсетях: ответ психолога Что нужно успеть до Нового года: 10 важных дел Как говорить с детьми про смерть, рак и другие серьезные проблемы в семье: совет психолога
психология психологи шопоголизм
Реклама

Новости партнеров

Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 15:00Wellness

Сильная магнитная буря придет на Землю в ближайшие дни

Сегодня, 13:25Fun

19 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 09:14Fun

Мужчина наотрез отказался лететь с соседкой в самолете: фото девушки

Вчера, 20:03Шоу-бизнес

Новая жертва: 49-летняя Наоми Кэмпбелл снова влюбилась

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Сын Тины Кароль попросил у звездной мамы необычный подарок: подробности

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

Больше не тайна: экс-супруг Жанны Фриске впервые поделился совместным фото с невестой

Вчера, 10:57Техно

Tesla проехала полмиллиона километров: что у нее сломалось

Вчера, 09:07Техно

Microsoft серьезно "порежет" Windows 10: что удалят

Вчера, 09:00Food

Новый год 2020: что нельзя ставить на стол в год Крысы

Вчера, 08:17Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в полуфинале

17 ноябряАфиша

В Великобритании погибла актриса Джейн Хейуорд

17 ноябряШоу-бизнес

Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

17 ноябряFun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

17 ноябряFun

День студента 2019 в Украине: история праздника

17 ноябряFun

17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

17 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
6 новых идей для ваших штор
6 новых идей для ваших штор
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию
Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию
Назван продукт, уменьшающий риск диабета
Назван продукт, уменьшающий риск диабета