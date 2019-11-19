Ученые выяснили, почему шопоголизм является психическим расстройством

Многие магазины хорошо зарабатывают на "психическом расстройстве" людей

Почему шопоголизм считают психическим расстройством Фото: stocksnap.io

Пристрастие к покупкам в интернете должно рассматриваться как психическое расстройство. Об этом заявили специалисты Ганноверской медицинской школы в Германии, пишет The Times.

Как не стать шопоголиком – смотрите видео:

По данным исследователей, около 5% взрослых в развитых странах страдают от какой-либо формы шопоголизма. Всемирная организация здравоохранения не классифицирует его как состояние психического расстройства, в отличие от зависимости от азартных и видеоигр, пиромании и клептомании. А подобная классификация побуждает службы здравоохранения разрабатывать конкретные подходы к лечению.

Ученые провели исследование с участием 122 пациентов, чтобы выяснить, есть ли лечение для компульсивного шопинга – когда люди не могут себя контролировать. Они обнаружили, что некоторые подопытные имели признаки зависимости от покупок в интернете, что связывало их с "повышенной серьезностью", тревогой и депрессией.

Ученые отметили, что многие магазины хорошо зарабатывают на "психическом расстройстве" людей, которые больны шопоголизмом.

В статье исследователей подчеркивается, что чаще всего зависимы от покупок — молодые люди. Поэтому ученые призывают признать шопоголизм психическим расстройством.

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