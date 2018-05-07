Удачное собеседование: какие вопросы важно задать работодателю

Обычно размер зарплаты и наличие испытательного срока озвучивает работодатель, но некоторые моменты стоит уточнить

Не бойтесь задавать вопросы на собеседовании. Фото: depositphotos

Собеседование – важное событие любого соискателя. К нему готовятся, чтобы результативно ответить на все вопросы работодателя. Но, при этом, почти не уделяется внимания вашим вопросам работодателю. А ведь их много, и они совсем не о зарплате.

Специалисты Международного кадрового портала "HeadHunter Украина" подготовили список вопросов, которые можно и желательно задать на собеседовании.

Вопросы о должности и о самой работе

О должностных обязанностях, предполагаемых командировках или участии в дополнительных проектах HR-менеджер или потенциальный начальник обычно рассказывает сам. Уточнить же стоит такие моменты:

Это новая должность или старое рабочее место? Если вакансия только создается — есть ли возможность построить работу "под себя", в противном случае придется подстраиваться под существующие правила. Кому я буду непосредственно подчиняться? В некоторых компаниях к вопросам субординации относятся очень строго. Как оценивается успешность в этой работе? У каждой компании может быть свой способ определения эффективности. Вы можете делать упор на один акцент работы, а руководитель использует совсем другой критерий. Часто ли бывают повышения в этой должности и что для этого нужно? Если вопрос о повышении для вас принципиален, то лучше сразу прояснить свои ожидания. Какую ответственность несет сотрудник? Сразу постарайтесь определить масштабы ответственности, особенно материальной, и сопоставить их с предлагаемыми выгодами.

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Вопросы о компании

Нужно ли заключать соглашение о неразглашении? Некоторые компании, особенно в сфере информационных технологий, могут требовать от сотрудников подписание контракта с таким пунктом.

Предполагается ли дресс-код? Уточните это сразу, чтобы не оказаться в неловкой ситуации в первый же рабочий день.

Как осуществляются внутренние коммуникации? В крупных организациях взаимодействие между филиалами или отделами может занимать довольно много времени и формальностей.

Каковы планы развития у компании? Подобно тому, как рекрутеры интересуются: "Кем вы видите себя через 5-10 лет?", поинтересуйтесь, какие цели ставит перед собой компания. Может случиться, что ваши цели расходятся.

Вопросы о мотивации и испытательном сроке

Обычно размер зарплаты, наличие и длительность испытательного срока озвучивает работодатель, но некоторые моменты стоит уточнить:

Каких результатов вы ожидаете от нового сотрудника в течение испытательного срока? Предполагается ли оплата за переработки? И бывают ли переработки в компании вообще? В любом случае, если компания оплачивает сверхурочную работу, то этот пункт должен быть прописан в трудовом договоре. Предполагается ли дополнительное обучение? Некоторые компании могут предлагать обучение за свой счет, проведение языковых курсов в рамках рабочего процесса, и это, конечно же, большой плюс.

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Организация рабочего времени и места

Какой предполагается рабочий график и можно ли его корректировать? Часто из-за неудобного или слишком жесткого графика кандидатам приходится отказываться от вакансии.

Какое у меня будет рабочее место — open space или отдельный кабинет? Как оборудовано рабочее место? Есть ли вся необходимая техника или будет нужен личный ноутбук? Да, иногда бывает и такое.

Общие вопросы

Как долго ждать от вас фидбэк? Чтобы сориентироваться и не переживать во время ожидании ответа, лучше сразу определить временные рамки. Что вы можете сказать о моем резюме? Что в нем стоит улучшить? Мнение HR никогда не помешает.

Тем временем психологи рассказали, как прекратить спорить с партнером из-за денег. Контроль финансов не должен быть в руках одного партнера.