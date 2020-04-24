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Мама из Дублина Юлия Сытникова-Герасимец: "Мне нравится, как здесь относятся к детям – с любовью"

Флорист из Украины рассказала, как воспитывают детей в Ирландии

Быть счастливой мамой реально, если женщина будет находить время на себя, свои хобби, ухаживать за собой и делать то, что приносит удовольствие, не испытывая при этом чувства вины. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, писательница Ирина Говоруха, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, блогер Алина Шаманская, хореограф Алена Шоптенко.

Сегодня про свое материнство рассказала флорист из Украины и мама девочки Стефании – Юлия Сытникова-Герасимец, которая вместе со своей семьей переехала в Дублин.

Юлия с дочкой Стефанией Фото: facebook/yulia.gerasimets

Юля, как и когда вы поняли, что хотите ребенка?

У меня есть младшая сестричка, которую я очень люблю, но не смотря на это я довольно долго была равнодушной к чужим детям, а иногда испытывала раздражение. Был период, когда я понимала – не хочу. А потом вдруг я начала проявлять сострадание к деткам. Развлекать чужих малышей в самолете или ресторане. Во мне что-то включилось. И мы начали общаться с мужем – возможно, пора? Пришли к выводу – возможно, пора. Ну а дальше все случилось.

Когда в вашей семье появилась дочь, ты еще активно работала флористом в Киеве. Как удавалось совмещать много горящих проектов с маленьким ребенком? И как считаешь, карьера влияет на материнство, помогают ли тебе профессиональные качества и навыки в родительстве?

Мне очень помогала моя мама. До появления дочки мама уже была моей правой рукой в работе, а с появлением малышки мама стала еще и лучшей няней для крохи. Надо сказать, что я кормила грудью и поэтому надолго отлучаться не могла. Так что часто малышка ездила работать со мной, если это было безопасно и комфортно.

Маленький ребенок – уже огромный стимул для получения нового опыта

Влияет ли карьера на материнство? Я думаю, да, влияет, в положительном ключе. Работа помогает не потерять себя. И всегда дает ощущение чуть большей свободы.

Вы сейчас живете в другой стране – в Ирландии. Как решились на переезд, еще и с маленьким ребенком на руках?

Я думаю, маленький ребенок – уже огромный стимул для получения нового опыта. Мы с мужем уже обсуждали, что хотели бы пожить в разных странах – познакомится с культурой, подтянуть язык, перенять какие-то местные привычки. И пока нет четкой привязки, например, к школе – с ребенком это можно делать.

Юлия с дочерью Стефанией Фото: facebook/yulia.gerasimets

Как другая культура отобразилась на твоих материнских взглядах и вопросах воспитания?

В целом мои взгляды на воспитание мало изменились с переездом. Считаю, что все должно происходить через любовь и принятие. И мне нравится, как здесь относятся к детям – с любовью.

Если сравнивать две культуры, возможно, ты что-то хотела бы посоветовать украинским мамам?

Украинским мамам я советую найти себя и полюбить себя. Почаще привлекать в процесс воспитания папу. Находить время для себя и заботиться о себе. Счастливая мама – счастливый ребенок! И да, возможно чуть меньше переживать. Меньше кутать детей в 10 слоев одежды – много кто не понимает, что этим самым мы нарушаем естественный термообмен и ухудшаем иммунитет.

Любой маме важно найти себя, а также полюбить себя

Ты писала в соцсетях, что хотела выйти на работу, но из-за ситуации с детскими садами в Дублине, не вышло. Как у них происходит процесс зачисления ребенка в детский сад и в чем возникла проблема?

В Ирландии нет государственных детских садиков. Все частные и довольно дорогие – до 1100 евро в месяц (около 32 тысяч гривен – ред.). И при этом их очень мало. Зачастую, в очередь записывают малыша сразу после появления на свет.

В течение месяца я ходила/звонила/оббивала пороги всех детсадов в нашем районе, а также в центре города – и минимальный срок ожидания был восемь месяцев. В саду, который мне нравился и расположением, и учебной программой, срок ожидания составляет два года. Собственно в этом и есть основная проблема.

Дочь Стефания Фото: facebook/yulia.gerasimets

Затем я узнала о скором строительстве нового сада в соседнем доме, мы заключили договор и по плану дочь должна была пойти туда уже этой осенью. Посмотрим, как сильно коронавирус повлияет на это.

Cколько стоят услуги няни? И есть ли какая-то помощь молодым родителям от государства?

В Ирландии всем родителям (не только гражданам) детей до 16 лет положена помощь от государства в размере 160 евро в месяц. Так же с этого года появилась система субсидий, которая помогает оплачивать детский сад.

Касательно стоимости услуг няни, то она разная. Я слышала цены и 8 евро в час, но чаще всего встречается 10-12 евро в час. Если в семье несколько детей, можно воспользоваться программой Au Pair и пригласить себе студента с другой страны для помощи с ребенком.

Au Pair – это международная программа культурного обмена, которая дает возможность молодым людям пожить некоторое время за границей, познакомиться с другой культурой, улучшить знания иностранного языка, помогая семье заботиться о детях

Про возвращение к работе. Ты хотела бы продолжить работать флористом в Ирландии?

Да, я очень хочу снова работать с цветами и оформлениями. Это то, что я люблю, умею и в чем могу быть полезна.

Как проходит карантин в Ирландии?

В первые дни карантина, когда офисных сотрудников отправили работать из дома, кафе работали, а люди гуляли в парках. В супермаркетах были полупустые полки, чувствовалась легкая паника. К слову, буквально уже через пару дней в магазинах было все – и гречка, и туалетная бумага. Единственное, в чем дефицит по сегодняшний день – все для выпечки. Сода, дрожжи, разрыхлитель и мука – то, что сложно найти. Дальше события развивались постепенно, все потихоньку адаптировались к новой реальности.

Мама из Ирландии Юлия Сытникова-Герасимец Фото: facebook/yulia.gerasimets

День святого Патрика – главный туристический праздник и один из символов Ирландии – отменяют и закрывают все пабы. Колоссальное событие, которое оставляет без работы огромное количество людей. "Гиннесс" (компания по производству пива – ред.) пообещал выплатить компенсацию всем сотрудникам пабов, которые потеряли работу в связи с вирусом.

В первые выходные после начала карантина все парки были переполнены – места на парковках заняты, а пляжи полны людей. Власти прибегли к помощи гарды (полиции), чтобы разогнать гуляющих, а затем приняли решение закрыть самые популярные туристические маршруты.

Большинство супермаркетов ввели свои правила: в определенные дни и часы покупки могут совершать только люди старше 65 лет. Кафе и рестораны работают только на вынос и доставку, McDonald’s и Starbucks закрываются на неопределенный срок. Кофейни и некоторые фастфуды работают, на асфальте возле них нарисована разметка, по которой выстраивается очередь для соблюдения дистанции. Внутрь зайти нельзя: у тебя принимают заказ, а затем выдают. Оплата только бесконтактным способом.

Посольства и консульства перестали выдавать визы и принимать граждан, иммиграционная служба остановила свою работу, автоматически продлив визы и виды на жительство всем, кто находится на острове. В больницах и госпиталях отменили все плановые процедуры и операции. Частные клиники на время карантина становятся государственными для приема и обслуживания больных коронавирусом. Информация потихоньку доходит до сознания людей.

Сложно ли тебе постоянно находиться с ребенком дома?

Карантин в Ирландии не такой строгий, как в Украине – здесь разрешено гулять, ходить в магазины, но нельзя уходить от дома дальше, чем на два километра. Поэтому у нас есть возможность проводить время не только дома – мы ходим в парки, гуляем вдоль речки, кормим птиц. Дома развлекаемся играми, разрисовками, а также проводим время на балконе.

Ты считаешь себя счастливой мамой? Как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Счастье – это внутреннее состояние гармоничного человека, который доволен своей жизнью и наполнен любовью. Я считаю себя очень счастливой и также благодарна за все, что у меня есть.

Чтобы быть счастливой – нужно помнить о себе. Порой мы осознаем это когда уже "перегорели". Не стоит боятся просить помощи.

Помните, папа – такой же родитель, как и мама. И родители должны быть взаимозаменяемыми!

Нормально иметь выходной от семьи. Нормально в какие-то дни остаться спать подольше или закрыться в ванной. Важно не превращать материнство в жертвенность, хотя большинство мам в моих глазах – герои. А еще, постигайте удовольствие дневного сна!

Все подробности в спецтеме Happy mama

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