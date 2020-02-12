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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:11
Счастливое число дня 12 февраля
Счастливое число дня 12 февраля
Фото: Pixabay

Предлагаем узнать счастливое число дня 12 февраля.

  • Цифра дня – 9;
  • Цвет дня – белый;
  • Число удачи – 9.

В нумерологии это День объединения.

В основе дня – активные действия, познания, мудрость, новые знания и обучения. Сегодня хорошо завершать все ранее начатые дела, решения принимать через рационализм. Интуиция ошибочна, избегайте суеты и меланхолии. Минус дна связан с категоричностью, высокомерием и неосторожно брошенными фразами. Берегите свои силы и не тратьте энергию и эмоции впустую, откажитесь от тяжелых физических нагрузок и попробуйте в этот день устроить разгрузочный день, либо принимайте легкую пищу.

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Люди родившиеся в такой день обладают сильным характером и внутренней свободой. Единственный нюанс, который хорошо учесть в воспитании, – это способность к терпению и мягкость к окружающим. В плане здоровья берегите позвоночник и шею. В отношении красоты, если вы чувствуете неуверенность и накопившуюся злость, подстригите кончики волос, это добавит новой энергии жизни. При этом выбирайте своего мастера-парикмахера, исходя из этих же качеств – легкого и оптимистичного. Предложения руки и сердца, сделанные сегодня, могут стать удачными и принести счастье паре.

Также читайте гороскоп на неделю 9-15 февраля для всех знаков зодиака.

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