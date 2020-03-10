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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 10 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Варвара Левская
Сегодня, 06:07

Предлагаем узнать счастливое число дня 10 марта.

  • Цифра дня – 8
  • Цвет дня – зеленый
  • Число удачи – 8

В нумерологии этот день называется День исследователей человеческих душ.

В основе дня позитивное отношение к жизни, внутренняя радость и творческая энергия. Не допускайте сомнений и страхов, а также будьте внимательны к авантюрным предложениям и рискованным операциям. Основные встречи и рассмотрение идей проведите в первой половине дня. Обратная сторона дня связана с суетливыми поступками и алчностью. Вопросы займов и кредитований пока лучше перенести.

Дети, рожденные сегодня, удачливы и способны к высоким достижениям. Но в воспитании этих малышей лучше уделить внимание трудолюбию и терпению.

Здоровье и красота: уязвимы глаза и ЖКТ. Хорошо проводить процедуры по очищению организма от шлаков и токсинов. Также полезно избавляться от ненужных вещей и старых вредных привычек. В отношении красоты, сегодня стоит состричь кончики волос, а вечер завершить принятием ванны.

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