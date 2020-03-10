Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 10 марта
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 10 марта.
- Цифра дня – 8
- Цвет дня – зеленый
- Число удачи – 8
В нумерологии этот день называется День исследователей человеческих душ.
В основе дня позитивное отношение к жизни, внутренняя радость и творческая энергия. Не допускайте сомнений и страхов, а также будьте внимательны к авантюрным предложениям и рискованным операциям. Основные встречи и рассмотрение идей проведите в первой половине дня. Обратная сторона дня связана с суетливыми поступками и алчностью. Вопросы займов и кредитований пока лучше перенести.
Дети, рожденные сегодня, удачливы и способны к высоким достижениям. Но в воспитании этих малышей лучше уделить внимание трудолюбию и терпению.
Здоровье и красота: уязвимы глаза и ЖКТ. Хорошо проводить процедуры по очищению организма от шлаков и токсинов. Также полезно избавляться от ненужных вещей и старых вредных привычек. В отношении красоты, сегодня стоит состричь кончики волос, а вечер завершить принятием ванны.
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