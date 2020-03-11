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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Варвара Левская
Сегодня, 06:24

Предлагаем узнать счастливое число дня 11 марта.

    • Цифра дня – 9
    • Цвет дня – белый
    • Число удачи – 9

    В нумерологии этот день называется День прогрессивной интуиции.

    Несмотря на возможность принятия решений через интуицию, в основе дня большинство верных решений придут через логику и анализ. Этот день несет прогресс в личных делах. Посвятите по возможности время обучению и внутреннему развитию. В такие дни хорошо навести порядок в личных делах и рабочем пространстве. Спорные моменты и сложные вопросы лучше перенести на другой, более спокойный день.

    Минус дня связан с жесткостью и предвзятостью по отношению к ближним, особенно членам семьи. Вечер этого дня завершите в узком кругу. Также полезны занятия йогой, чтение книг и музыка.

    Дети, рожденные в такие дни, как правило легко обучаемы и имеют склонность к точным наукам. Этих малышей с детства стоит обучать шахматам, ментальной арифметике и игре на музыкальных инструментах.

    Здоровье и красота: в вопросах здоровья, уязвимы почки. Следите за давлением. Если чувствуете негатив и внутреннее напряжение, стоит состричь кончики волос.

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    нумеролог Айсулу Ахимова
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