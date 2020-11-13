Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 ноября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 13 ноября.
- Цифра дня – 10
- Цвет дня – красный
- Число удачи – 1
В основе дня лежит доверие своей интуиции и желание избегать суеты. Среди главных плюсов дня – информативные сны, знаки судьбы и целеустремленность. А вот среди минусов – гордыня и высокомерие. Хороший день для подведения итогов и завершения дел в бизнесе.
Красота и здоровье: обратите внимание на щитовидную железу, горло и бронхи. Хороший день для избавления от вредных привычек. Снизьте потребление сахара.
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