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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 октября

Сегодня, 07:21

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 15 октября.

  • Цифра дня - 11
  • Цвет дня – оранжевый
  • Число удачи – 2

В основе сегодняшнего дня стремление к гармонии и внутреннему миру. Среди плюсов дня точность, мышление и воля. А вот минусами дня может стать агрессия, диктат и саморазрушение.

Постарайтесь не начинать судебных тяжб, бракоразводных процессов. Полезна благотворительность.

Здоровье и красота: ограничьте сегодня потребление алкоголя и посвятите время чистке печени и сосудов. Полезно будет голодание. Пейте больше воды.

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Источник: Сегодня
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