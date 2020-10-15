Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 октября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 15 октября.

Цифра дня - 11

- 11 Цвет дня – оранжевый

– оранжевый Число удачи – 2

В основе сегодняшнего дня стремление к гармонии и внутреннему миру. Среди плюсов дня точность, мышление и воля. А вот минусами дня может стать агрессия, диктат и саморазрушение.

Постарайтесь не начинать судебных тяжб, бракоразводных процессов. Полезна благотворительность.

Здоровье и красота: ограничьте сегодня потребление алкоголя и посвятите время чистке печени и сосудов. Полезно будет голодание. Пейте больше воды.

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