Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 октября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 15 октября.
- Цифра дня - 11
- Цвет дня – оранжевый
- Число удачи – 2
В основе сегодняшнего дня стремление к гармонии и внутреннему миру. Среди плюсов дня точность, мышление и воля. А вот минусами дня может стать агрессия, диктат и саморазрушение.
Постарайтесь не начинать судебных тяжб, бракоразводных процессов. Полезна благотворительность.
Здоровье и красота: ограничьте сегодня потребление алкоголя и посвятите время чистке печени и сосудов. Полезно будет голодание. Пейте больше воды.
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